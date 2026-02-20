Diego Páez de Roque Madrid, 20 FEB 2026 - 21:03h.

Dos incidentes contra el Slavia de Praga le ha costado una multa al Barcelona

Posibles alineaciones del FC Barcelona - Levante para la jornada 25 de LALIGA EA Sports

Compartir







El FC Barcelona ha sido multado por la UEFA. Entre los partidos disputados por el club catalán en la fase de liga de la Champions League, donde consiguieron saltarse la ronda de playoffs gracias a entrar entre los 8 primeros, los blaugrana tuvieron que viajar a la República Checa para enfrentarse al Slavia Praga.

Allí, los de Hansi Flick lograron imponerse a los locales remontando el encuentro gracias a un doblete inicial de Fermín López y los tantos de Dani Olmo y Robert Lewandowski para desempatar el encuentro.

Por qué la UEFA ha multado al Barcelona

No obstante, el encuentro que se disputó hace un mes aún tiene consecuencias sobre el FC Barcelona. Esta tarde, la UEFA ha dado a conocer las multas de la penúltima jornada de la fase de liga de la Champions League, donde el club culé ha sido uno de los protagonistas.

El organismo europeo ha decidido multar al Barça con hasta 30.500 euros de sanción. 15.500 de los euros de la multa se deben al encendido de bengalas después de uno de los goles de Fermín López en la zona visitante.

Los 15.000 euros restantes son por la demora a la hora de saltar al terreno de juego, incumpliendo así el artículo 11 (h) del Código Disciplinario de la UEFA. En este caso han señalado como culpable a Hansi Flick, quien ha recibido un aviso y advertencia de sanción por parte del órgano disciplinario de la UEFA.

Pero el Slavia de Praga no se ha ido de rositas en las sanciones de la UEFA. Del partido contra el FC Barcelona, el equipo checo ha sido sancionado con una multa de 40.000 euros.

De esta cantidad, 20.000 euros se deben al bloqueo de la salida de aficionados. Los otros 20.000 son por el encendido de bengalas en uno de los fondos. Además, se valoró el cierre parcial del estadio, aunque ha quedado suspenso por un período de prueba de dos años.