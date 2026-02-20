Joaquín Anduro 20 FEB 2026 - 18:02h.

El objetivo a corto plazo de Neymar pasa por convencer a Carlo Ancelotti para regresar a la Selección Brasileña de cara al Mundial 2026 pero su futuro más allá no está nada claro. Su contrato con el Santos, al que regresó hace un año y terminó salvándoles del descenso de forma milagrosa, finaliza en diciembre de 2026 y el atacante no descarta incluso retirarse en esta fecha después de un tramo final de carrera marcado por las numerosas lesiones.

"No sé qué va a pasar de aquí en adelante. No sé el año que viene. Puede que llegue diciembre y quiera retirarme. Será lo que me dicte el corazón. Día a día. Vamos poco a poco", respondió Ney en una entrevista que ha salido a la luz este viernes en CazéTV.

El exjugador del Barça y el PSG afirmó que vive "año a año" y que este será realmente "muy importante" para el Santos y para la Selección Brasileña por el Mundial 2026, en el que aspira poder participar tras una larga ausencia en la absoluta debido a numerosas lesiones.

En este sentido, explicó que, tras someterse a una artroscopia en diciembre pasado, aplazó "un poco" su retorno a los terrenos de juego para recuperarse plenamente y volver "al 100%", "sin dolor, sin miedos ni nada": "Sé que mucha gente dice muchas tonterías. No sabe del día a día, no sabe cómo es. Pero uno tiene que aguantar ahí. El Santos hizo una planificación muy buena y me ayudó", respondió el máximo goleador histórico de la canarinha.

Neymar, que acaba de cumplir 34 años, se vistió de nuevo de corto el pasado domingo, en la victoria por 6-0 del Santos sobre el Velo Clube, por el Campeonato Paulista.

El 10 dijo que se sintió "muy bien" y que está "tranquilo", porque ha vuelto "un poco mejor que antes". Reconoció, sin embargo, que aún le falta ritmo de juego y un "poco más de entrenamientos": "Pero es eso: con mucho entrenamiento, mucha perseverancia, que es lo que nos mueve, voy a poder alcanzar mi 100%. Eso es lo que quiero".

Neymar, que el año pasado pasó por un nuevo calvario de lesiones, también destacó el papel que han tenido sus amigos en su proceso de recuperación: "Han sido fundamentales en mi vida. Si no fuera por ellos, no sé con certeza si habría logrado superar todo esto. Y si lo hubiera logrado, habría sido una carga muy pesada. Pero ellos hicieron que todo fuera más llevadero".

Neymar acaba de estrenar su segunda temporada con el Santos desde que regresó al club donde se formó, en 2025, tras su malogrado paso por el Al-Hilal de Arabia Saudí.

Su gran objetivo es recuperar la forma y convencer al seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, para que lo incluya en la lista definitiva para el Mundial, que se celebrará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México. Desde que asumió el cargo, en mayo de 2025, el exentrenador del Real Madrid no ha contado con Neymar y le ha advertido de que sólo lo llevará a la selección si está físicamente al 100%.