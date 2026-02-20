El goleador argentino que tiene en carpeta el Cholo Simeone como posible sustituto de Julián Álvarez

Lucas Gatti 20 FEB 2026 - 19:39h.

Joaquín Panichelli se está luciendo en el Estrasburgo

Simeone responde a los rumores con Julián Álvarez: "No estoy en su cabeza"

El Atlético de Madrid busca un posible reemplazante de Julián Álvarez en el próximo mercado de fichajes y muestra interés en Joaquin Panichelli, delantero valorado en 50 millones de euros, que se destaca en el Racing de Estrasburgo, de Francia.

Sin bien la prioridad del colchonero es retener a la Araña, con una propuesta que le acercaría para estirar su contrato luego del 2030, fecha que finaliza su vínculo con el Atleti, el entrenador Diego Pablo Simeone tiene una carpeta con dos nombres argentinos como posibles sustitutos.

Hace unas semanas, contábamos en ElDemarque del interés por José López, delantero del Palmeiras. En enero pasado, la dirigencia madrileña comandada por Enrique Cerezo sondeó el valor del atacante. Desde Brasil, le manifestaron que no piensan desprenderse tan fácil y lo tazó en un precio base de 40 millones de euros (47 millones de dólares) para abrir cualquier tipo de negociación. Pero solo quedó en un sondeo y no pasó a mayores.

Contactos en el Atlético por Joaquín Panichelli

Pero en las últimas horas, desde el Atlético de Madrid iniciaron contactos por Panichelli, el futbolista de 25 años que se formó en River, no llegó a debutar en Primera División argentina, se fue libre y emigró a España.

El oriundo de Córdoba (Argentina) pasó por el Deportivo Alavés, pero una grave lesión y la falta de continuidad lo obligaron a buscar una salida. Fue cedido para sumar minutos al Mirandés, donde dejó huella en Segunda División con actuaciones decisivas. Allí, disputó 44 partidos y anotó 21 goles. Ahora, hace lo propio en Racing de Estrasburgo, en Francia, que no dudo en invertir 17 millones de euros por quedarse con el 80 por ciento de su ficha, mientras que River conserva el 20% restante.

El presente de Panichelli es muy bueno. En la actual temporada suma 14 goles y cuatro asistencias, en 31 encuentros entre todas las competiciones. A raíz de esto, se ha consolidado como uno de los delanteros más prometedores del panorama europeo. Potente en el juego por arriba, agresivo en el área, siempre está bien parado y con buena lectura de los espacios, su perfil encaja en el molde competitivo que exige el fútbol del colchonero. Además, tiene una fuerte mentalidad competitiva y una conexión con Simeone, basada en que ambos jugaron en el futbol argentino, en mayor o menor medida.

El único factor negativo que tiene el Atlético de Madrid para quedarse con Panichelli es el hecho de que el Estrasburgo comparta propiedad con el Chelsea, lo que podría derivar en un destino atractivo para el delantero si quisiera en el futuro jugar en la Premier League. Pero el poder de convencimiento que tiene Simeone para con los argentinos es un factor positivo para que termine en el colchonero.

Por otra parte, Panichelli es internacional con Argentina. Gracias a su gran rendimiento en Francia, fue convocado por primera vez a la Albiceleste para disputar el amistoso frente a Angola, el pasado 14 de noviembre en Luanda. El cordobés ingresó a los 86 minutos por Nicolas González, en la victoria por 2-0 frente a la selección angoleña.

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, lo tiene en la mira, y es uno de los posibles convocados para disputar la Finalísima, ante la lesión de Lautaro Martínez que llegará con lo justo al partido del 27 de marzo en Doha, Qatar.