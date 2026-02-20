Ángel Cotán 20 FEB 2026 - 11:07h.

Víctor Font desmiente el acuerdo del Barça con Julián Álvarez: "El club no ha hablado con el Atlético"

MadridA vueltas con Julián Álvarez. La estrella del Atlético de Madrid recuperó la sonrisa tras reencontrarse con el gol en sus últimos encuentros, aunque no está siendo una temporada sencilla para él. La afición ha sabido esperar a un jugador constantemente relacionado con clubes en el mercado y al que se le ha visto tocado en un tramo importante del curso. Esta situación apunta a quedarse atrás y esa calma puede reflejarse en un giro de guion.

Los casi 500 millones de euros de la cláusula de rescisión dan mucha fuerza al club ante hipotéticas negociaciones por el delantero, pero a pesar de ello, el ruido no cesa. También en clave positiva para la entidad colchonera, pues cuando el pesimismo ya invadía a un sector de la hinchada, el campeón del Mundo parece tener claro el camino a seguir.

Julián Álvarez y un giro de guion en el Atlético

Según avanza El Larguero de la Cadena SER, Julián Álvarez y el Atlético de Madrid están acercando sus posturas. Tanto es así que el club rojiblanco estaría cada vez más cerca de conseguir extender el contrato del argentino más allá del 30 de junio de 2030. Este ampliación contractual iría de la mano con una considerable mejora económica para el futbolista.

El periodista Miguel Martín Talavera desliza un movimiento del representante para conseguir mejores condiciones para Julián Álvarez: "Tiene dos representantes, pero sobre todo uno, no tiene buena relaciones con Andrea Berta. Días después de firmar por el Atlético de Madrid, el PSG le ofrecía el doble. Eso le ayudó a que le metieran más bonus en el contrato de Julián".

Además, la citada fuente se mojó con el futuro del argentino y los tiros apuntan a una posible renovación más que a una salida en el mercado de verano: "La información que tenemos es que está más cerca de renovar por el Atlético de Madrid que irse a cualquier otro sitio".