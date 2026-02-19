Tito González 19 FEB 2026 - 19:01h.

El mítico rojiblanco traslada su apoyo al internacional español

BizkaiaJulen Guerrero cambió las botas por la secretaría técnica, pero ni mucho menos se ha alejado de todo lo que rodea al fútbol. El icono del Athletic Club atiende en exclusiva a este periódico y aborda temas de actualidad rojiblanca. En esta parte de la entrevista, el ahora Mánager General defiende a Unai Simón ante las críticas que recibe por su presumible titularidad en el próximo Mundial.

Para Guerrera, tal y como confiesa ante la cámara de ElDesmarque, la competencia en el combinado que dirige Luis de la Fuente siempre será buena, pero nunca se le debe faltar el respeto a un portero que siempre ha cumplido bajo palos.

Julen Guerrero defiende a Unai Simón ante las críticas nacionales

El líder de la parcela deportiva del CD Estepona apuesta por el portero de los leones en el Mundial: "Creo que la competencia es buena siempre, evidentemente que tengas para elegir, no solo hay competencia en la portería. España tiene competencia yo creo que en todos los puestos y para mí Unai Simón es un portero de garantías, lo ha demostrado en ese aspecto, y estoy muy tranquilo si juega él. Creo que se merece, por lo menos, tenerle ese respeto a todo lo que ha hecho hasta ahora. A partir de ahí, ya decidirá el cuerpo técnico".

Además, Julen Guerrero ensalzó la carrera de Unai Simón ante las numerosas críticas que ha recibido en los últimos meses: "El hecho de que haya otros porteros que puedan tener un buen nivel no significa que haya que minimizar a Unai. No, Unai está haciendo su trayectoria, ahí la tiene, y es un portero de total garantía para el Athletic y la Selección Española en este caso. ¿Que haya más? Bueno, pues bienvenido sea y ya que el cuerpo técnico que decida".