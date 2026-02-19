Ángel Cotán 19 FEB 2026 - 13:51h.

"Todo puede pasar, el Athletic es un buen equipo y hay que saber que nada está ganado"

La Real Sociedad va hasta el final por Guedes y traza una postura arbitral ante el Athletic

GipuzkoaGonçalo Guedes es uno de los responsables del cambio de rumbo de esta Real Sociedad. El atacante luso, junto a Mikel Oyarzabal, se ha echado el equipo a la espalda y está liderando el ataque txuri urdin con grandes momentos como el vivido recientemente en San Mamés. El futbolista luso valora todo lo que está por venir en clave realista, aunque también habla del Athletic y esa ansiada final de la Copa del Rey.

Este jueves, el extremo ha concedido una entrevista a Radio Marca Donostia en la que abordó los temas más candentes de la actualidad txuri urdin. Allí, Guedes reconoció el gran estado de forma que está viviendo: "La verdad que en los últimos partidos las cosas me están saliendo bien y hay que intentar seguir en este nivel para sacar el máximo número de puntos y subir en la tabla. Estoy muy a gusto, pasándolo bien y aportar asistencias y goles era mi objetivo al venir en la Real".

El atacante reconoció que ha hecho buenas migas con el núcleo duro del vestuario de la Real: "No sé si es porque mandan, pero por la edad, Mikel, Aritz, Remiro, Brais... puede ser por eso. Desde el primer día me recibieron muy bien, hicimos una cena a la semana de llegar y lo pasamos muy bien".

Gonçalo Guedes valora la polémica de San Mamés

El compañero que más le ha sorprendido. "En este momento está jugando mucho, pero en los primeros meses, el que más me sorprendió fue Beñat Turrientes. Bromeo mucho con él. Ahora la gente lo ve y él lo está demostrando".

La gran virtud de Pellegrino Matarazzo. "Sabiendo que aquí todos hablan español y euskera... su inglés es fácil de entenderlo. Sus ideas las transmite muy bien en su idioma y sus ideas, claro. La única cosa, es que le gusta mucho que la gente llegue en hora, es muy puntual. Es muy detallista, es muy bueno analizando los rivales, entonces, si los analizas bien y sabes qué tienes que hacer, para nosotros es perfecto y vamos cogiendo confianza".

La polémica del Santiago Bernabéu. "La verdad, siendo sincero, creo no miré las repeticiones. En el partido me parece el primero penalti claro, el segundo también me lo parece, después claro, con el VAR... es otra cosa. No me gusta hablar de los árbitros".

La acción con Iñigo Lekue. "Respeto lo que pasó con el árbitro, me manda la tarjeta y me tengo que callar, no sé si me la han quitado, pero lo que digo para mí, es cien por cien penalti. Voy muy rápido y él me toca. No voy a comentar lo del árbitro, pero para mí es penalti".

Los derbis ante el Athletic. "Me salió bien hasta ahora. Me está gustando mucho que tanto la gente de Bilbao y la de San Sebastián se llevan muy bien. Es un derbi justo, es lo que más me está gustando. Va a ser un partido muy difícil el de la vuelta. Todo puede pasar, el Athletic es un buen equipo y hay que saber que nada está ganado".