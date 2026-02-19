Celia Pérez 19 FEB 2026 - 09:23h.

La Real Sociedad ha recuperado la ilusión con Pellegrino Matarazzo. El técnico estadounidense ha conseguido cambiar la dinámica de equipo y recuperar a futbolistas que hasta ahora habían dejado más dudas que certezas. Uno de ellos es Duje Caleta-Car, que ha ganado protagonismo y apuesta por seguir de mejorando para poder continuar en la Real Sociedad una vez acabe su cesión.

El croata llegó a la Real Sociedad el pasado verano en calidad de cedido procedente del Olympique de Lyon para apuntalar el centro de la defensa. Sin embargo, su aportación estaba siendo insuficiente. Tanto que quedó relegado al banquillo de la mano de Sergio Francisco. Ahora, con la llegada de Matarazzo había comenzado a ganar protagonismo de nuevo.

Por ello, en una entrevista en Mundo Deportivo, Duje analiza cómo ha cambiado el equipo con la llegada del estadounidense y su deseo de continuar en el cuadro txuri urdin más allá de su cesión. "Aún no lo sé. Me quedan tres meses para demostrar y entonces veremos cuál es la intención del club. Todavía la desconozco, no sé si están felices ni si mis actuaciones son suficientes. Si están cómodos, hablaremos. Estoy disfrutando de este precioso club", comenzó comentando.

"Claro. Me encantaría seguir en la Real Sociedad, pero lo más importante es demostrar. Luego veremos", añadió con respecto a su fututo en Donosti.

Caleta-Car y el cambio con Pellegrino Matarazzo

Además, el defensa croata también a tenido palabras para su entrenador y la transformación del equipo una vez que llegó al banquillo donostiarra. "El entrenador nos ha dado nueva energía. Habla mucho con nosotros, nos ha dado nuevas ideas sobre lo que quiere en el campo. Todos le estamos siguiendo y estamos disfrutando mucho de jugar, de pelear y de ganar los partidos", afirmó.

"No era solo cosa de entrenador. Ha cambiado la mentalidad de los jugadores. Sabíamos la situación cuando vino Matarazzo, que teníamos que pelear más durante 95 minutos para salir e la situación. La primera parte fue mala, había muchas cosas que mejorar. El mayor cambio ha sido la mentalidad y la confianza en el entrenador", añadió.