18 FEB 2026 - 14:35h.

La afición txuri urdin, molesta con este reparto

El Athletic necesita gol, refuerzos para marzo y cambiar en Anoeta la historia de las semifinales de Copa

GipuzkoaQuedan exactamente dos semanas para la disputa del encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, y aunque ambos equipos se centran en sus respectivos objetivos ligueros, las ganas comienzan a ir en aumento. Este miércoles, Athletic Club y Real Sociedad han conocido de manera oficial cuándo se disputará la final de La Cartuja, al igual que también se ha hecho público el reparto de entradas visitantes en Anoeta.

Y hay polémica. La entidad donostiarra ha enviado un total de 640 localidades para el duelo del próximo 4 de marzo a las 21:00 horas. El lío llega cuando se tiene en cuenta que el club rojiblanco tan solo envió 575 para la zona visitante de San Mamés.

Conocidas las cifras, llegaron las críticas. Un amplio sector de la hinchada txuri urdin no entiende porqué la Real Sociedad ha enviado hasta 65 entradas más a su máximo rival deportivo. La explicación es sencilla y la decisión no sigue ningún patrón inusual.

Por qué la Real Sociedad envía más entradas que el Athletic

Tal y como informa el periodista Samu Valcárcel en Onda Vasca, la razón no es otra que las dimensiones de los sectores visitantes del Reale Arena y San Mamés. La Real Sociedad, al igual que ocurriera ante Osasuna en los octavos de final del torneo del KO o ante el propio Athletic en LALIGA EA Sports, ha enviado el mismo número de entradas.

Pero... ¿Por qué envía más que el Athletic en las semifinales? Porque la zona visitante de Anoeta es mayor que la zona visitante de La Catedral. A diferencia de las competiciones UEFA, en España no existe una regularización que obligue a los clubes a ceñirse a un porcentaje concreto de la capacidad de sus estadios. Es por esta razón que la Real Sociedad ha mantenido el criterio que sigue durante toda la temporada, pese a que suponga una cantidad superior a las que recibió su afición por parte del Athletic en la ida.