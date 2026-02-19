Fechas, horarios y televisiones de los partidos de la jornada 28 de LALIGA EA Sports

Celia Pérez 19 FEB 2026 - 12:17h.

La jornada se inaugura con un Alavés-Mallorca el viernes 13 de marzo

El Big Data predice el final de LALIGA tras la jornada 24: 'sorpasso' del Madrid y el Betis se aferra a la Champions

Compartir







En pleno mes de un mes de marzo clave en todas las competiciones, el fútbol continúa en España con un calendario exigente. Se viene un mes cargado de competiciones y para el cual LALIGA ha dado a conocer este jueves los horarios de la jornada 28, que tendrá lugar entre el viernes 13 de marzo y el lunes de 16 de marzo. Cuatro días llenos de emoción para los que ya se saben fechas y horarios de los diez encuentros.

Comenzará el viernes 13, con el Deportivo Alavés-Villarreal, a las 21.00 horas, y finalizará el lunes 16 de marzo con el Rayo Vallecano-Levante, a las 21.00 horas. El grueso gordo de la jornada se reparte entre el sábado y el domingo. La sesión sabatina arrancará con un Girona-Athletic, a las 14.00 horas, seguido por un Atlético de Madrid-Getafe, a las 16.15 horas, y del Real Oviedo-Valencia, a las 18.30 horas, para finalizar con el partido entre el Real Madrid y el Elche, a las 21.00 horas.

Ya el domingo, el día se inicia con un Mallorca-Espanyol, a las 14.00 horas, para seguir con un Barcelona-Sevilla, a las 16.15, y continuar con un Real Betis-Celta de Vigo, a las 18.30 horas. El último, a las 21.00 horas, el Real Sociedad-Osasuna.