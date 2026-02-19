Álvaro Borrego 19 FEB 2026 - 12:00h.

A estas alturas es casi imposible que ejecute su renovación automática y todo queda en manos del Betis

Un cambio trascendental para el futuro de Morante

Estos podrían ser los últimos meses con la camiseta verdiblanca de Adrián San Miguel, cuyo futuro está ahora en manos del Real Betis. El contrato del guardameta incluye una cláusula a través de la cual podría renovar su vinculación de manera automática, pero resulta prácticamente imposible que esos términos se cumplan. Salvo que haya lesiones u obstáculos imprevistos, el portero difícilmente vuelva a jugar más esta temporada, por lo que será el club el que deba valorar qué hacer con el el futuro del ex del Liverpool.

El contrato de Adrián San Miguel incluye una cláusula que dicta que si juega un mínimo de 45 minutos en al menos 12 partidos podría renovar su contrato de manera automática, según contaron en su día los compañeros de Diario de Sevilla. Unos números imposibles de cumplir, dado que apenas restan cuatro meses de competición, ya no hay opciones de seguir acumulando participaciones en la Copa del Rey y para el resto de competiciones tanto Álvaro Valles como Pau López están por delante.

Adrián San Miguel ha disputado cinco encuentros esta temporada, por lo que aún le restarían siete por jugar. En el mejor de los casos al Real Betis le quedan, como máximo, 14 partidos de LALIGA más, si llega a la final, siete de Europa League, por lo que por números todavía sería imposible, pero teniendo en cuenta el mal sabor de boca que dejó en la Copa y que es la tercera opción para el entrenador, por detrás de Valles y Pau López, resulta una quimera que se pueda ejecutar esa cláusula.

Por lo tanto todo queda en manos del club. Él mismo reconoció hace meses que si de él dependiese seguiría ligado al Real Betis y no conviene olvidar que su rol de canterano es importante para tener una plaza más en las listas de Europa, además de lo mucho que le aporta al vestuario, pero la realidad es que su nivel deportivo está ya muy lejos de sus otros dos competidores bajo palos. Toda una serie de ingredientes que deberá valorar ahora el club.