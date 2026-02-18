Basilio García Sevilla, 18 FEB 2026 - 20:37h.

El canterano ha cambiado de agencia de representación

El Real Betis Balompié no solo se ha destacado en los últimos años como uno de los clubes que más cariño le ha dispensado a su cantera, sino que además ha ido promocionando jugadores al primer equipo con cierta asiduidad. Hay noticias nuevas en torno al futuro de Morante, y no por el regreso a los ruedos el próximo Domingo de Resurrección del genial torero de La Puebla del Río, sino porque su hijo, el canterano verdiblanco, ha dado un paso adelante en su carrera.

Morante, el extremo del Betis Deportivo que viaja de vez en cuando con el primer equipo, ha cambiado de agencia de representación en los últimos días. Ha dejado la agencia sevillana Élite Internacional para pasar a ser representado por You First Sports. La empresa que comanda Álvaro Torres representa a jugadores como Cucho Hernández, Junior Firpo, Álvaro Valles o Fabián Ruiz, por citar a los cuatro más conocidos por el beticismo.

La agencia, que también maneja los asuntos de otros canteranos como Dani Pérez, Iván Corralejo o Ismael Perea, ha celebrado la captación de Morante con un vídeo en el que se le ve junto a Loren del Pino o Rodolfo Orife, dos de los agentes de la firma que llevarán sus asuntos a partir de ahora.

La progresión de Morante

Con contrato hasta 2028, Morante se ha convertido en una de las perlas a seguir de entre las que forman la cantera del Real Betis. Fue pieza clave en el equipo juvenil que alzó la pasada temporada la Copa de Campeones, y este año ha dado el salto al Betis Deportivo, con el que lleva 19 partidos y tres goles. Juega además la UEFA Youth League al estar en edad juvenil, con un gol y cuatro asistencias en cinco partidos.

La guinda del pastel fue su debut con el primer equipo, concretado el pasado 22 de enero en Salónica ante el PAOK. Morante saltó al campo en el 68’ sustituyendo a Pablo García, aunque no tuvo demasiada suerte, pues cometió el penalti con el que los griegos cerraron el partido. Habitual a los órdenes de Manuel Pellegrini en los entrenamientos, ha ido también convocado a dos partidos de la Copa del Rey.