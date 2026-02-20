Diego Páez de Roque Madrid, 20 FEB 2026 - 23:31h.

El partido entre el Athletic Club y el Elche ha dejado una curiosa imagen con André Silva como protagonista. Gorka Guruzeta adelantó a los suyos definiendo ante Dituro, pero pocos minutos después, Germán Valera provocó el un penalti en un duelo con Lekue.

El delantero portugués asumió la responsabilidad desde los once metros. Realizó un primer lanzamiento, pero se notó que no fue un disparo normal. La trayectoria del balón mostraba claramente un doble toque en el golpeo.

Los jugadores se dieron cuenta al instante y se lo recriminaron al árbitro que, tras hablar con el VAR, señaló la infracción. Esto mismo sucedió la temporada pasada en el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid de Champions League.

En esa ocasión, fue Julián Álvarez quien golpeó el balón dos veces en su lanzamiento. Exactamente igual que el delantero del Elche, disparó con su pierna derecha y posteriormente chocó en su pie izquierdo, el de apoyo.

Por qué se repitió el penalti de André Silva

Sin embargo, la resolución de lo sucedido fue diferente en ambas ocasiones. En la competición europea, pese a que el disparo de Julián Álvarez entró en la portería de Courtois, se dio como penalti fallado, mientras que hoy se ha mandado a repetir.

¿Por qué? Después del doble toque del delantero argentino, la IFAB aclaró en junio la norma del doble toque en los penaltis, que no cumplieron en el lanzamiento del atacante del Atlético de Madrid y sí han ejecutado a la perfección en San Mamés.

Según explican en la IFAB, si el ejecutor golpea el balón de manera involuntaria con los dos pies simultáneamente o el balón toca el pie de apoyo justo después de ejecutar el tiro, si el balón entra en la portería se repite el disparo. En caso de que no entre, se concederá un libre indirecto (a menos que el árbitro conceda ventaja cuando la acción beneficie claramente al equipo defensor) o, en el caso de las tandas de penales, el lanzamiento se registrará como fallado.