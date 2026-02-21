David Torres 21 FEB 2026 - 20:16h.

El Real Madrid ganó al Valencia Basket en el Roig Arena en la primera semifinal de la Copa del Rey en un choque en el que el despliegue ofensivo del equipo de Pedro Martínez y la reforzada defensa del conjunto de Sergio Scariolo pelearon por dominar el guion para hacerse con un lugar en la final. Los valencianos, explosivos en el primer cuarto y guiados por Montero en el último, tuvieron la final en su mano, pero cuatro triples seguidos de Mario Hezonja y dos errores incomprensibles de Valencia en los instantes decisivos, condenaron a los locales.

Un cuarto para cada equipo

Valencia Basket comenzó el partido de forma fulgurante. Los valencianos firmaron un primer cuarto para el recuerdo, en el que los de Pedro Martinez lograron un contundente 34-16 (nadie había anotado tanto en el primer cuarto de la Copa), Taylor, con 13 puntos, fue el mejor artificiero de los taronja a pesar de que se fue al banquillo con un tobillo maltrecho.

El segundo parcial fue blanco. Maledon, Deck y el Facu Campazzo pusieron las cosas en su sitio para llegar al descanso con un 54-50 más lógico, más normal y más acorde al nivel de ambos equipos.

Iguala el Real Madrid

La primera vez que el Real Madrid igualaría el choque sería ya en la segunda mitad gracias a un triple de Hezonja (58-58). La igualdad fue la tónica en este tercer cuarto. El intercambio de golpes era brutal. Maledon, y Andrés Feliz hacían sufrir a los de Pedro Martínez que, oponían la pegada de Badio, Reuvers y, en menor medida, Costello y Montero, para llegar a la última entrega con un apretado 79-77. Tras verse tres puntos por debajo, Braxton Key y el propio Costello ponían por debajo a los de Sergio Scariolo.

Montero mete una marcha más

Taylor, con problemas, volvía para escoltar en el último cuarto a Montero que decidió meter una marcha más, anotar siete puntos y llevar el marcador al 92-84 (minuto 33). Scariolo pidió tiempo muerto, sacó a Tavares y Hezonja y Pedro Martínez a De Larrea y Badio, que con cuatro faltas como Pradilla, se tuvo que ir pronto al banco. El Madrid acababa de fallar tres triples, Valencia Basket le obligaba con su defensa a ir al tiro libre dónde los merengues llevaban ya diez errores. Y mientras, en la otra canasta, Montero forzaba un 2+1 ante Campazzo (97-86, m. 35).

Una falta que no era de Larrea y una antideportiva de Gabi Deck, que fue rectificada por los colegiados a petición de Scariolo, daban paso a los últimos cuatro minutos con diez puntos de ventaja.

Hezonja destroza al Valencia Basket

Hezonja con un triple apretaba el electrónico tras dos fallos de Valencia Basket. Tavares forzaba el 2+1 y Pedro Martínez sacaba de nuevo a sus mejores con 99-94 a falta de tres minutos. El pivot caboverdiano imponía su ley en los dos tableros. Un tapón en defensa a Montero, un rebote en ataque ante Reuvers...

Hezonja de nuevo de tres tras asistencia de Facu ponía el electrónico en 101-99. Montero anotaba el 103-99 a falta de un minuto para el final. Campazzo anotaba de 2, pero Montero lo hacía de 3 (26 puntos). Quedaban 20 segundos, de nuevo Hezonja anotaba de tres.

Lloraba el Roig Arena y con razón. Lo había tenido todo en su mano para llegar a la final y lo dejó escapar.

Quedaban segundos, Valencia Basket falló el pase, de nuevo el croata anotaba un triple y ponía por delante al Real Madrid a falta de ocho segundos (106-107). Tuvo la última posesión los de Pedro Martínez, no anotaron y se despiden de la Copa. Lloraba el Roig Arena y con razón. Lo había tenido todo en su mano para llegar a la final y lo dejó escapar.