Valencia Basket vs Asisa Joventut eligen al primer semifinalista

El Valencia Basket de Pedro Martínez y el Joventut de Ricky alzaron el telón de la Copa

Valencia Basket, apoyado por su público a pesar de ser las 18 horas de la tarde, venció ante el Asisa Joventut y es el primer clasificado para las semifinales de la Copa del Rey que se están disputando en el impresionante Roig Arena. Los de Pedro Martínez dominaron con cierta solvencia a lo largo de todo el encuentro y, salvo algunos momentos puntuales de Ricky Rubio, la Peña no tuvo opciones. El xx-xx final es un buen resumen de un partido en el que los valencianos guiados por Montero, Badio y Pradilla,

Un triple de Nate Rivers inauguraba esta Copa del Rey 2026, la primera en el impresionante Roig Arena, la tercera en Valencia. El inicio fulgurante de los locales rápidamente fue contestado por un vendaval llamado Cameron Hunt quien, secundado por Tomic, pusieron a la Peña 7-13 en el ecuador de este primer período y obligaron a Pedro Martínez a pedir el primer tiempo muerto.

La defensa zonal y el acierto de Montero parecía que podían acortar distancias, pero el mágico Ricky Rubio empezó a marcar el tempo del partido para mantener a los suyos por encima al final del primer cuarto (22-23)

Jean Montero mete una marcha más

Jean Montero, ¿quién si no?, anotó dos canastas seguidas y forzó el tiempo muerto de Daniel Miret (27-23, m. 11). Los catalanes endurecieron su defensa y se entró en un intercambio de golpes y de triples (Badio, Hanga, Pradilla...) que hacían vibrar a los espectadores que abarrotaban en el pabellón pero que no lograban cambiar la tónica del choque. Es más, con el paso de los minutos, Valencia iba ampliando su renta hasta fijar la máxima ventaja en doce puntos a falta de cuarenta segundos para el descanso (46-32). Montero y sus 15 puntos marcan timming en el Roig Arena y la afición lo sabe.

Tras el paso por vestuarios, Ricky falló una canasta fácil y forzó una falta en el triple de Taylor que comenzaba a convertir la herida en sangría. El 51-34 dejaba sobre la lona a los de Badalona. Sólo un explosivo Cameron Hunt (20 puntos a falta de 15 minutos para el final) mantenía a la Peña en el partido. Rubio se despertó, anotó tres tiros libres consecutivos y apretó algo el electrónico (55-48).

La Penya se resistía a dejar escapar el partido y, jaleada por los cientos de aficionados verdinegros que acudieron al Roig Arena disfrutaron de lo lindo cuando Hakanson anotaba su segundo triple y ponía el electrónico en 61-56 a falta de dos minutos para finalizar un tercer cuarto que dejaría todo abierto para el final pues el apretado 67-60 final así lo indicaba.

El último cuarto se jugó a tumba abierta. Cada golpe de uno de los equipos era respondido por otro similar de su contrincante. A los de Pedro Martínez les valía pues se iban consumiendo los minutos y la semifinal seguía ahí, al alcance de la mano.

Pradilla y Reuvers hunden a la Peña

Un triple de Pradilla y una bandeja de De Larrea solventaban un momento complicado para los locales que veían como Asisa Joventut se había acercado a cinco puntos. Dani Miret pedía tiempo muerto a falta de 6 minutos para la conclusión porque la renta seguía en la línea psicológica de los 10 puntos (79-69).

Daba igual, Pradilla estaba decidido a convertirse en el héroe, anotó su segundo triple en este cuarto, cazó un rebote, Reuvers volvió a percutir desde la línea de tres y dejaba el partido en un 85-73 clarificador con cinco minutos por disputarse.

La afición disfrutaba y, consciente de que nada cambiaría, despidió con aplausos a Ricky Rubio cuando Miret lo sentó a falta de dos minutos. Badio, otro de los destacados, acababa de anotar el 91-80

Ricky regresaría poco después, pero ni él, ni Hunt, ni Kraag, los mejores de su equipo, podían discutirle ya el triunfo a Valencia Basket que finalmente quedó certificado por un cómodo 95-84