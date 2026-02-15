Agencia EFE 15 FEB 2026 - 15:00h.

Los 22 puntos de Kameron Taylor y 17 de Sergio de Larrea, claves

Valencia Basket, una roca contra Asvel (82-67)

El Valencia Basket, en un partido muy coral, con 22 puntos de Kameron Taylor y 17 de Sergio de Larrea, pasó este domingo por encima con autoridad al MoraBanc Andorra en un encuentro que finalizó 75-107.

Los de Žan Tabak sólo existieron en el primer cuarto y, a partir de ahí, bajaron los brazos, lo que provocó que los aficionados se marcharan del Pabellón Toni Martí tras el inicio del tercer cuarto.

A golpe de triple. Así inicio el partido el Valencia Basket. El equipo dirigido por Pedro Martínez, sin Jean Montero ni Matt Costello, realizó un parcial de 5-11 de inicio con triples de Jaime Pradilla, Kameron Taylor y Brancou Badio.

Al MoraBanc, por su parte, le costó entrar en el partido y no lo hizo hasta que Žan Tabak empezó a mover el banquillo. Con la entrada de Kyle Kuric, que volvió después de su lesión de dos semanas, los del Principado mejoraron. El alero norteamericano anotó 10 puntos, y los últimos tres fueron sobre la bocina, con un triple, para dejar el 23-25 del primer cuarto. El mejor de los valencianos fue un inspirado Sergio De Larrea que también anotó un triple al límite de la posesión.

En el segundo cuarto, Žan Tabak tuvo que pedir un tiempo muerto nada más empezar. Con tan sólo dos minutos disputados, un triple de Sergio De Larrea y otro de Kameron Taylor provocaron que el Valencia Basket consiguiese una diferencia de +8 (23-31).

Después del parón, un nuevo triple de Kameron Taylor situó el 23-34, la máxima diferencia hasta entonces, pero los del Principado tuvieron una tímida reacción con un parcial de 5-0 para el 28-34, mientras que la respuesta valenciana fue de un 2-8, con triples de Taylor y Reuvers, y dos puntos de Josep Puerto para otro tiempo muerto de Žan Tabak con el 30-42 (+12).

El MoraBanc desapareció de la pista y los de Pedro Martínez se fueron al descanso con un +18 (39-57), con 16 puntos de Kameron Taylor, con un 4 de 6 en triples, y un 75 de valoración en los primeros 20 minutos en global.

En la reanudación, el Valencia Basket continuo dominando a placer el partido. En los primeros dos minutos ya puso en el marcador un 41-64 (+23), lo que provocó otro tiempo muerto de Žan Tabak. El rodillo de los de Pedro Martínez fue imparable y el público del Pabellón Toni Martín empezó a perder la paciencia con su equipo después de llegar a perder de 32 (49-81). El tercer cuarto se acabó con un 53-83.

En el último cuarto, el buen juego del Valencia Basket siguió con un parcial de 2-8 para 55-91. Los de Pedro Martínez no perdonaron a un rival con la bandera blanca de rendición desde el segundo cuarto.

Así, Žan Tabak vivió su segunda derrota desde su llegada al banquillo y esta fue la más dolorosa, contra un rival sin Jean Montero. Sin nada de energía y entregados después del primer cuarto. Sólo hubo un jugador inspirado en los locales: Kyle Kuric, con 25 puntos.

FICHA TÉCNICA:

75- MoraBanc Andorra (23+16+14+22): Shannon Evans II (10), Best (2), Okoye (7), McKoy (3) y Pustovyi (9) -cinco inicial-; Rafa Luz (4), Kostadinov (2), Udeze (-), Kuric (25), 'Chumi' Ortega (2), Rubén Guerrero (-) y Pons (11).

107- Valencia Basket (25+32+26+24): Badio (5), Sergio De Larrea (17), Kameron Taylor (22), Jaime Pradilla (9) y Sako (6) -cinco inicial-; Reuvers (6), Josep Puerto (9), Thompson (5), Key (9), Moore (13), López-Arostegui (4) y Sima (2).

Árbitros: Carlos Peruga, Javier Torres y Yasmina Alcaraz. Eliminado por cinco faltas personales 'Chumi' Ortega (m. 37).

Incidencias: Partido correspondiente a la 20ª jornada de la Liga ACB disputado en el Pabellón Toni Martí de Andorra la Vella ante 2.732 espectadores.