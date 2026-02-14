David Torres 14 FEB 2026 - 15:59h.

Partido previo a la final de Copa ACB en Valencia

Valencia Basket, una roca contra Asvel (82-67)

ValenciaEl Valencia Basket visita este domingo al Morabanc Andorra en un encuentro en el que defenderá su actual segunda plaza en la Liga Endesa y también sus buenas sensaciones en esta campaña antes de afrontar desde el próximo jueves la Copa del Rey como anfitrión.

Pese a su buena trayectoria general, el Valencia afronta este encuentro tras haber caído en la última jornada en la pista del Asisa Joventut, una derrota que no le costó la segunda plaza pero que le dejó con 14 triunfos, solo uno más de los que ahora tienen el Barcelona, el UCAM Murcia y el Unicaja.

El MoraBanc Andorra ha tenido toda la semana para preparar el regreso a una pista en la que en el estreno de Zan Tabak en el primer asiento del banquillo cortó una racha negativa imponiéndose al Dreamland Gran Canaria por 94-78, lo que le permitió poner en su casillero el 5-14 que le coloca en la 16ª posición. Desde la llegada del técnico croata, el equipo del Principado ha mantenido su rendimiento ofensivo (es el quinto equipo que mejor tira de tres puntos con un 36,89%) pero sobre todo ha mejorado sus prestaciones defensivas para ir por delante muchos minutos la semana pasada en la cancha de Unicaja. Con el posible regreso del tirador Kyle Kuric que ha regresado a los entrenamientos tras un par de partidos de ausencia, la única baja confirmada del conjunto andorrano es la del lesionado de larga duración Xavier Castañeda.

Cómo y dónde ver el Morabanc - Valencia Basket

El primer equipo masculino de Valencia Basket vuelve a la carretera para afrontar su último partido de Liga Endesa antes del parón de la competición por la Copa del Rey y la ventana de partidos internacionales para visitar la pista del MoraBanc Andorra (domingo 15, 12:30h, Pavelló Toni Martí, DAZN) en un encuentro de la jornada 20 de la acb. Tras comenzar la semana con un sólido triunfo en Euroliga ante el LDLC ASVEL Villeurbanne en el Roig Arena, el equipo taronja intentará recuperar sensaciones en la competición nacional en de las pistas en la que tiene un balance histórico negativo y una mala racha reciente (ha perdido en cinco de sus últimas siete visitas). Y tiene bien presente el precedente de hace mes y medio en el partido de la primera vuelta, en el que tuvo que remontar 17 puntos en la segunda mitad para acabar tumbando al conjunto andorrano por 84-79. Matt Costello y Jean Montero causarán baja para este partido por diferentes molestias físicas. Valencia Basket comienza esta jornada desde la segunda posición de la Liga Endesa con un balance de 14-5.