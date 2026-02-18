David Torres 18 FEB 2026 - 19:50h.

ValenciaEl Valencia Basket, marcado por segunda campaña por la identidad que le da su técnico Pedro Martínez, y el Asisa Joventut, impulsado este curso por el regreso de Ricky Rubio, abrirán este jueves (18.00 horas) la fase final de la Copa del Rey que se disputa en el Roig Arena de València con el primer cruce de cuartos de final.

Los locales, segundos clasificados en la acb y terceros en la Euroliga, afrontan el torneo con el refuerzo de jugar en casa y de tener una pequeña mayoría en las gradas, pero también conscientes de la 'maldición del anfitrión', ya en las 30 ediciones de la Copa con su actual formato, sólo una vez levantó el trofeo el equipo local, en Vitoria en 2002 el Baskonia.

El Asisa Joventut llega a este torneo tras haber ganado sus dos partidos de la segunda vuelta, incluyendo el triunfo ante Valencia Basket por 90-87 del partido disputado en Badalona el 8 de febrero. Y respecto a ese encuentro ha recuperado al alero húngaro Adam Hanga, aunque en los últimos partidos no ha podido contar con Miguel Allen. El conjunto verdinegro está liderado por el único trío de jugadores del mismo equipo entre los 20 más valorados de la competición: el quinto más valorado y el tercer reboteador Ante Tomic, el segundo en asistencias y recuperaciones Ricky Rubio y el cuarto máximo anotador del campeonato, Cameron Hunt.

¿Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Asisa Joventut?

El primer equipo masculino de Valencia Basket afronta su tercera Copa del Rey como anfitrión abriendo el torneo con la primera eliminatoria de los cuartos de final que le medirá al Asisa Joventut (jueves 19, 18:00h, Roig Arena, DAZN) menos de dos semanas después de su enfrentamiento en la Liga Endesa en Badalona que acabó con triunfo verdinegro. El conjunto taronja disputará su 14ª Copa del Rey consecutiva con el apoyo de más de 2.650 de sus seguidores en las gradas de un Roig Arena que se estrena como sede de grandes torneos acb y lo hace con la intención de poner en positivo un balance en cuartos de final que actualmente está empatado (en 13 ocasiones ha avanzado a semifinales y en otras 13 ha quedado eliminado en el primer partido). No se lo pondrá fácil un rival al que se medirá por tercera vez en este torneo, con triunfo taronja en la final de 1998 y victoria catalana en los cuartos de final de 2008. Pero al que se impuso en este mismo escenario en el partido de la primera vuelta de la Liga Endesa por 102-90. El entrenador Pedro Martínez cuenta con su plantilla al completo para afrontar este torneo, recuperando a Brancou Badio y Xabi López-Arostegui respecto al enfrentamiento de hace dos semanas en Badalona.