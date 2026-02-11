David Torres Valencia, 11 FEB 2026 - 16:33h.

El equipo jugó tres partidos fuera y la semana que viene juega la Copa en Valencia

El Valencia Basket recibe este jueves en la vigésimo octava jornada de la Euroliga al ASVEL Villeurbanne, colista de la competición, pero lo hace tras haber caído la pasada semana en la cancha del Anadolu EFES, otro de los equipos de la zona baja.

Tras esa inesperada derrota en la cancha del equipo turco, el conjunto de Pedro Martínez se recuperó con un triunfo dos días después en la pista de un rival directo como el Hapoel Tel Aviv. Ganar en Israel, le permitió ascender a la tercera plaza con sus 17 partidos ganados.

A falta de once partidos para acabar esta larga fase regular, el equipo valenciano tiene un solo triunfo de margen respecto al séptimo clasificado el primer equipo que no se clasificaría directo para los cuartos de final. Además, mantiene tres victorias de margen con el undécimo, el primero que no jugaría la eliminatoria de 'repesca' para entra en ese cruce de cuartos.

El LDLC ASVEL Villeurbanne llega a este partido como colista con un 7-20 en su casillero, pero, alejado de las presiones clasificatorias o precisamente por ello, no solo no se ha soltado de la lucha sino que está compitiendo realmente bien en los últimos partidos. El conjunto francés cayó por un punto en sus partidos ante Panathinaikos AKTOR Athens y EA7 Emporio Armani Milán y sacó el miércoles pasado el triunfo en Bolonia. Pese a la marcha del extaronja Nando De Colo al Fenerbahçe, ha encontrado en Braian Angola una nueva referencia ofensiva que está teniendo un impacto que le sitúa entre los mejores valorados del torneo en una plantilla que cuenta con calidad y experiencia en las posiciones exteriores y una batería de jugadores con gran capacidad atlética en la pintura.

¿Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Asvel Villeurbanne?

El primer equipo masculino de Valencia Basket regresa a casa tras tres salidas consecutivas en la semana anterior para recibir al LDLC ASVEL Villeurbanne (jueves 12, 20:30h, Roig Arena, Movistar+ Deportes) en un encuentro correspondiente a la jornada 28 de la EuroLeague. El conjunto taronja necesitará contar con el calor de su afición para medirse a un rival que llega en un buen momento competitivo pese a su clasificación y que la semana pasada sacó el triunfo de una cancha complicada como la de la Virtus Bologna. Será la 18ª ocasión en la que estos dos equipos se vean las caras en partido oficial, lo que convierte este enfrentamiento en el más repetido de la trayectoria continental de nuestro equipo masculino. Los precedentes son favorables para Valencia Basket en los partidos jugados en nuestra ciudad, aunque el ASVEL se ha llevado el triunfo en sus dos últimas visitas. En la primera vuelta, triunfo taronja por 77-80 alargando a cinco una racha de victorias visitantes que los hombres de Pedro Martínez tratarán de cortar ante su público. El técnico taronja cuenta con su plantilla al completo para afrontar este partido aunque varios jugadores arrastran pequeños problemas físicos. Valencia Basket comienza esta jornada en la tercera posición de la EuroLeague con un balance de 17-10.