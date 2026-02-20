David Torres 20 FEB 2026 - 20:35h.

Valencia Basket juega en casa, el Madrid es favorito

El Real Madrid pasa por encima de Unicaja y jugará la semifinal contra Valencia Basket (100-70)

Compartir







El Valencia Basket y el Real Madrid se medirán este sábado (18 horas) en el Roig Arena en la primera semifinal de la Copa del Rey en un choque en el que el despliegue ofensivo del equipo de Pedro Martínez y la reforzada defensa del conjunto de Sergio Scariolo pelearán por dominar el guion para hacerse con un lugar en la final.

Construido para apabullar a sus rivales desde la carrera y el triple, algo para lo que necesita rebote y confianza casi a partes iguales, el Valencia Basket llega a este segundo cruce del torneo en el que ejerce como anfitrión en el Roig Arena tras controlar, con más oficio que brillo, al Asisa Joventut, al que doblegó en cuartos por 95-84.

PUEDE INTERESARTE Sorteo de Copa del Rey de baloncesto: partidos y emparejamientos de cuartos de final

El Real Madrid, por su parte apabulló en cuartos de inicio a fin a Unicaja (100-70) y exhibió la mejoría defensiva que le acompaña en las últimas semanas. Su técnico se ha mostrado especialmente orgulloso estos días de cómo un equipo con tendencia natural ofensiva está logrando grandes resultados defensivos en partidos importantes.

PUEDE INTERESARTE Valencia Basket vence con solvencia a Asisa Joventut y jugará la semifinal de Copa (95-84)

¿Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Real Madrid?

El primer equipo masculino de Valencia Basket vuelve a las semifinales de la Copa del Rey y contará con el apoyo de la Familia Taronja que poblará las gradas de nuestra casa para volver a encontrarse al Real Madrid, el mismo rival que en sus últimas dos presencias en la segunda ronda de esta competición (sábado 21, 18:00h, Roig Arena, DAZN).

El equipo taronja tratará de buscar el billete a su sexta final ante un rival al que nunca ha podido ganar en este torneo ya que los seis precedentes en Copa han caído del lado blanco. Los compromisos previos de esta temporada son algo más favorables para los intereses valencianos, ya que los hombres de Pedro Martínez se impusieron en la final de la Supercopa Endesa y en el choque de EuroLeague en el Roig Arena, aunque el precedente más reciente acabó con triunfo blanco en Liga Endesa en el Movistar Arena. En un duelo entre los dos primeros clasificados de la acb y los dos equipos más valorados, la propuesta taronja se mide ante un rival que le iguala como la mejor eficiencia ofensiva del campeonato y que realizó una exhibición defensiva para sacar su billete a las semifinales. El conjunto taronja cuenta con su plantilla al completo disponible para afrontar esta segunda semifinal copera como anfitrión.