El Real Madrid pasa por encima de Unicaja y jugará la semifinal contra Valencia Basket (100-70)

David Torres 19 FEB 2026 - 22:43h.

Valencia Basket vence con solvencia a Asisa Joventut y jugará la semifinal de Copa (95-84)

La semifinal es el sábado a las 18 horas

Compartir







ValenciaEl Real Madrid y el Unicaja reeditaron este jueves a las 21 h horas en la segunda eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey de Valencia la final del torneo que protagonizaron hace ahora un año y que encumbró al equipo andaluz, pero ahora con el premio de pasar a las semifinales de la competición donde ya les esperaba un Valencia Basket que superó a Asisa Joventut con solvencia. Pero si los valencianos fueron muy superiores a los catalanes, los de Sergio Scariolo no tuvieron piedad de los andaluces y los pasaron por encima. Su dominio en todas las facetas del juego (defensa, control de los tableros y ataque) les permitió sentenciar pronto y acabar con un apabullante 100-70.

Unicaja, por detrás desde el principio

A pesar de que anotó primero Unicaja, apoyado por la afición más ruidosa de todo el Roig Arena, pronto los de Scariolo se pusieron delante en el electrónico. El triple de Perry que había el segundo cuarto de final fue respondido rápidamente por los Tavares, Hezonja y compañía. El dominio de los tableros con Garuba y el mencionado Tavares permitía a los hombres rápidos del Real Madrid salir rápidamente en pos del área de Unicaja. Sólo una falta en ataque de Andrés Feliz impidió que el partido se rompiera casi ya en el primer cuarto que terminó con un claro 28-12.

Webb comenzaría el segundo parcial recortando distancias con un triple que, no obstante, no servía para cortar la sangría. El Real Madrid había marcado distancias y le bastaba con ir administrar su renta. Scariolo movía el banquillo para repartir minutos y tomaron la batuta Abalde, Deck o Tyles.

Sentenciado al descanso

Además, a los de Ibon Navarro no les entraba nada y el partido al descanso estaba sentenciado. (50-28). A estas alturas del duelo lo más emocionante era el aficionado de Unicaja que, al anotar desde el centro del campo una canasta se ganó un año de luz gratis.

El caso es que, tras el paso por vestuarios poco cambió el panorama. Es más, el Real Madrid comenzó a gustarse hasta el punto que, un triple en carrera de Sergio llul que ponía el 60-34 hizo que Ibon Navarro lo parara.

El Real Madrid dio una lección de defensa que Unicaja ni supo ni pudo leer en toda la noche. Los andaluces fallaban ataque tras ataque y el duelo se fue deshinchando poco a poco. La hinchada andaluza se silenció, su equipo se apagó y a falta de un último cuarto no había nada más que decidir a qué hora se cerraba la fiesta en el Roig Arena este jueves.

Sin tensión, ni en la pista ni en la grada, se disputó el último cuarto del encuentro que terminó con un marcador redondo (100-70). Ahora el Real Madrid ya guarda reposo para enfrentarse a Valencia Basket en semifinales y en lo que ya es considerada una auténtica final adelantada de esta Copa del Rey de Basket.

Los otros dos semifinalistas se conocerán este viernes. Serán los ganadores del Baskonia-Tenerife (18 h) y del Barcelona-UCAM Murcia (21 h).