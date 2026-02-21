Andrea Esteban 21 FEB 2026 - 20:19h.

Carlos Alcaraz consigue su título 26

Carlos Alcaraz acelera en Doha y deja a Sinner en modo reflexión tras vencer a Rublev en semifinales

Compartir







Carlos Alcaraz conquistó este sábado el ATP 500 de Doha tras imponerse con autoridad a Arthur Fils por 6-2 y 6-1 en apenas 50 minutos. El murciano firmó una final impecable en la capital catarí y alcanzó los 26 títulos en su carrera profesional, igualando esa cifra simbólica con el número de campeones distintos del torneo.

A sus 22 años y 292 días, el jugador de El Palmar continúa acumulando registros históricos y se postula como uno de los grandes dominadores de su generación.

Un dominio sin fisuras

Era la 34ª final del español, la primera ante un rival más joven. Fils, de 21 años, nunca encontró el ritmo ante la solidez del campeón de siete ‘grandes’. Cedió su primer turno de saque y siempre fue a remolque frente a un Alcaraz que apenas concedió cinco puntos con su servicio en toda la final.

El francés, que había eliminado en semifinales a Jakub Mensik, terminó frustrado ante la superioridad del español, pagando la impotencia incluso con su raqueta en el segundo set.

PUEDE INTERESARTE Mirra Andreeva pierde su partido tras tenerlo prácticamente ganado y rompe a llorar en plena pista

El triunfo en Doha confirmó a Alcaraz como una auténtica pesadilla para los tenistas galos. Esta semana también superó a Arthur Rinderknech y a Valentin Royer. En total, presenta un balance de 25 victorias en 28 partidos ante jugadores franceses.

"Hasta esta ronda había sufrido bastante pero sabía que podía mejorar y estoy más que satisfecho por lo hecho en Doha", declaró nada más concluir el duelo.

Con ese triunfo en un torneo en el que curiosamente sólo se enfrentó a franceses -Arthur Rinderknech, en primera ronda; Valentin Royer, en segunda; y el propio Fils- o a rusos -Karen Khachanov, en cuartos de final; y Andrey Rublev, en semifinales- Alcaraz llega a los 12 partidos ganados, todos los que jugó, en este inicio de año, que es el mejor desde que debutara como profesional en 2020. El murciano sigue de dulce tras haber conquistado ya el Abierto de Australia y ampliando su brillante palmarés.

PUEDE INTERESARTE La pregunta de Khachanov que dejó sin palabras a Carlos Alcaraz en Doha

Igualando leyendas

Con 26 títulos antes de cumplir los 23 años, Alcaraz iguala en ese registro a Mats Wilander. En esa lista histórica aparecen nombres como Bjorn Borg (46), Jimmy Connors (39), Rafael Nadal (36), John McEnroe (35), Ivan Lendl (33), Boris Becker (29) y Pete Sampras (29).

Además, el murciano se suma al póquer de españoles campeones en Doha junto a Rafael Nadal, David Ferrer y Roberto Bautista Agut.

Alcaraz no solo gana, también acelera su legado.