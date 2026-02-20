Mirra Andreeva pierde su partido tras tenerlo prácticamente ganado y rompe a llorar en plena pista

Redacción ElDesmarque 20 FEB 2026 - 09:58h.

Mirra Andreeva ha dejado una de las imágenes del año en el WTA 1000 de Dubái llorando en plena pista tras caer derrotada

Hay derrotas que duelen. Y luego están las que te marcan tu carrera deportiva. Eso fue exactamente lo que le pasó a Mirra Andreeva en el WTA 1000 de Dubái, donde pasó de tener el partido prácticamente ganado a quedarse eliminada en cuestión de minutos. La joven rusa cayó ante Amanda Anisimova en el ‘tie break’ del tercer set después de haber tenido la oportunidad de cerrar el encuentro con su propio saque. El golpe fue tan duro que no pudo contener las lágrimas sobre la pista. Andreeva se suma a una larga lista de eliminadas cuando llegamos a la recta final de este ‘torneo maldito’. El WTA 1000 de Dubái ha dejado un episodios de lo más tenso con Paula Badosa como protagonista, quien recibió duras críticas tras su retirada y no dudó en responder sin miramientos.

Andreeva, vigente campeona del torneo, dominó buena parte del partido. Se llevó el primer set por 6-2. La segunda manga la perdió por un resultado final de 7-5 y, tras un intercambio constante en el marcador del tercer set, llegó al momento clave del partido con 6-5 a favor y servicio para cerrar. Estaba a un paso de las semifinales y a un juego de confirmar su condición de favorita una vez más. Pero el tenis es caprichoso, y esta vez le dio la espalda a la joven tenista entrenada por Conchita Martínez.

Las lágrimas de Mirra Andreevea en plena pista de Dubái

Anisimova reaccionó a tiempo para romper el saque en el momento perfecto y forzar un desempate lleno de emociones. En el tie break, la estadounidense supo gestionar mejor los nervios y acabó imponiéndose por 7-6 (4) tras casi tres horas de batalla. Andreeva, que había acariciado la victoria minutos antes, se quedó paralizada tras la última pelota del partido. Poco después, y tras el choque de manos entre las dos jugadoras, esta rompió a llorar en plena pista, visiblemente afectada por una de las derrota más duras de su corta carrera como profesional. Tras el encuentro, Amanda fue entrevistada y dijo lo siguiente: “Casi lloré al final. Ha sido una batalla muy dura. Ver a Mirra tan hundida es comprensible. Las dos luchamos muchísimo hoy. Me emocionó verla así. Jugó muy bien. Es la campeona defensora. Creo que hoy, las dos ganamos en la pista”.