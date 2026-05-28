¿Cuándo ocurrieron los hechos?

David Torres Valencia, 28 MAY 2026 - 07:30h.

Todo lo que debes saber del juicio a Rafa Mir por agresión sexual: de qué se le acusa y cuántos años de cárcel le piden

El fiscal le pide 10 años de cárcel y una cuantiosa multa

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El futbolista Rafa Mir se enfrenta este jueves a un juicio por agresión sexual y lesiones, delitos por los que el Ministerio Fiscal pide para él 10 años y medio de prisión y que el jugador murciano niega haber cometido, por lo que su defensa reclama su absolución porque asegura que las relaciones con la mujer que le denunció resultaron consentidas. Tras la instrucción que realizó el Juzgado 8 de Llíria, el pasado mes de octubre de 2025 la titular del mismo procesó a Mir y a su amigo y también futbolista Pablo Jara por sendos delitos de agresión sexual, en el caso de Mir agravada por el acceso carnal y el uso de violencia. Para Jara, el Ministerio Fiscal solicita tres años de prisión por agresión sexual y lesiones. El juicio se celebrará en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia.

Mir fue detenido en septiembre de 2024, cuando jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla -que esta campaña lo ha cedido al Elche con opción de compra-, tras la denuncia presentada por una mujer a la que conoció en una discoteca y que acudió posteriormente a su casa junto a una amiga y dos amigos de Mir.

¿Qué relata la fiscalía?

Según la Fiscalía, Mir mantuvo relaciones sexuales consentidas con una de las víctimas en uno de los cuartos de la casa. Tras ello, siempre según el Ministerio Fiscal, salió de la habitación, cogió a la otra víctima en brazos y la lanzó a la piscina vestida para meterse él también en el agua y posteriormente realizarle tocamientos en sus partes íntimas y a otras prácticas de tipo sexual.

La joven salió de forma apresurada y huyó de la casa, pero se dio cuenta de que se había olvidado el bolso, por lo que regresó para recuperarlo.

La acusación pública mantiene que en ese momento, el procesado la obligó a entrar en el cuarto de baño, donde la forzó sexualmente pese a que ella le decía que quería irse.

Mientras ocurrían estos hechos, la otra mujer se estaba dando un baño en la piscina cuando, según la Fiscalía, Jara se le aproximó y comenzó a tocarle en sus partes íntimas, hasta que la perjudicada le apartó y le pidió que parara.

El Ministerio Público detalla que cuando las jóvenes salían de la vivienda, el segundo encausado empujó a una de ellas y le propinó un puñetazo en la cara mientras les decía, “sois unas niñatas, piraos”. Ambos fueron detenidos por ello.

Una de las jóvenes sufrió contusiones y erosiones y la otra un trastorno de psíquico del que tardó 180 días en curarse, según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público.

Sigue en directo el juicio contra Rafa Mir por agresión sexual