Fran Fuentes 05 MAR 2026 - 22:28h.

El delantero se encuentra en la fase de juicio oral, acusado de agresión sexual agravada y lesiones

El juicio de Rafa Mir por un caso de presunta agresión sexual agravada y lesiones, afronta su fase decisiva. Una vez finalizada la fase de instrucción, el delantero del Elche CF, cedido por el Sevilla FC y ex del Valencia CF, se someterá al juicio oral. Lo hace en un momento positivo en lo deportivo, tras marcarle al RCD Espanyol, pero envuelto en acusaciones de insulto racista a Omar El-Hilali que ha levantado mucha polémica en los últimos días. Sea como fuere, la Fiscalía ya tiene su petición de condena. Y es que, según informa el diario Las Provincias, solicitan diez años de prisión por los delitos de agresión sexual agravada y lesiones.

Así las cosas, Rafa Mir fue procesado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia. Al futbolista se le impuso una fianza de 12.500 euros para hacer frente a una eventual condena, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. También fue procesado por un delito de agresión sexual el también futbolista Pablo Jara, al que se la impuesto una fianza de cinco mil euros. Ambos están citados para hacer una "declaración indagatoria" el próximo lunes 13 de octubre, aunque en el caso de Mir y a petición de su abogado lo hará telemáticamente. Ambos están pendientes de señalamiento de juicio, pero el fiscal ya ha emitido su escrito y ha pedido una pena de diez años y medio para el delantero, que cometió el delito cuando jugaba en el Valencia CF.

Según detalla la acusación pública, los hechos se remontan a una noche en la que ambos futbolistas coincidieron con las denunciantes en un domicilio particular de Valencia. La investigación judicial considera que existen indicios suficientes para sostener que se produjo una agresión sexual con acceso carnal mediando violencia, motivo por el que el caso continuará su curso en sede judicial tras el cierre de la instrucción. Durante esta fase previa se han practicado distintas diligencias, entre ellas declaraciones de las partes implicadas y la recopilación de informes médicos y pruebas periciales. Con todo ello sobre la mesa, será ahora el tribunal el que deba valorar las pruebas presentadas y determinar si los hechos encajan en los delitos que sostiene la Fiscalía. Mientras tanto, el procedimiento avanza hacia la apertura del juicio oral, en el que tanto las defensas como las acusaciones expondrán sus argumentos antes de que se dicte sentencia.