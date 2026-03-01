Jorge Morán 01 MAR 2026 - 17:45h.

El técnico habló de la suposición de inocencia de Rafa Mir

Manolo González responde al supuesto racismo de Rafa Mir con El Hilali denunciando "todos los insultos"

Elche y Espanyol empataron en un auténtico partidazo que quedó empañado por un nuevo caso de supuesto racismo en el mundo del fútbol. El colegiado tuvo que activar el protocolo después de las quejas de Omar El Hilali por un supuesto insulto de Rafa Mir que el propio jugador negó.

La acción ocurrió en la segunda mitad, cuando Rafa Mir y Omar El Hilali discutían por una acción. El delantero del Elche supuestamente insultó de manera racista al defensor del Espanyol en una acción que terminó con el marroquí casi llorando con lo ocurrido.

Eder Sarabia y lo ocurrido con Rafa Mir

Tras el partido, Eder Sarabia salió a hablar a rueda de prensa, en dónde fue preguntado por lo ocurrido con Rafa Mir y Omar El Hilali. El técnico del Elche aseguró que no tenía la suficiente información para opinar, pero explicó que 'estos hechos tienen que ser claros'.

"Si vamos, vamos con todo. Y así, podremos juzgarlo. Si no, estaremos haciendo suposiciones. Nadie tiene información clara. Si tengo más, no tengo ningún problema en dar mi opinión", comenzó diciendo el técnico dejando clara su postura.

"Ese tipo de cosas no me gustan en el deporte. No vale cualquier cosa por ganar. Debemos dar mejor ejemplo muchas veces en el fútbol. A veces, taparse la boca también es porque a veces hemos estado expuestos y nos han hecho daño", explicó sobre el gesto de Rafa Mir tapándose la boca al hablar con Omar El Hilali.

Las dudas con su puesto

Además de hablar sobre el supuesto racismo ocurrido, el técnico también analizó un punto que no sabe a mucho a ninguno de los dos equipos. "Muchas emociones. De falta de claridad y valentía nuestra para desarrollar lo que queríamos hacer", señaló.

"Necesitamos más frescura para desarrollar lo que queremos. Quiero ser claro con los jugadores para que podamos hablar las cosas. Y ver qué necesitamos para encontrar esa valentía que el año pasado fue clave", dijo después de nueve partidos sin conocer la victoria.

Una situación que hace que muchos duden de su puesto, aunque el se siente tranquilo. "Me siento con fuerza y con su respaldo. Busco que ellos nos puedan ayudar. Pienso en lo que podemos hacer mejor. No sé el tiempo que estaré aquí. Estoy poniendo todo de mi parte. Entiendo que esto es parte de una competición tan dura", zanjó.