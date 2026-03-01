Manolo González responde al supuesto racismo de Rafa Mir con El Hilali denunciando "todos los insultos"

Joaquín Anduro 01 MAR 2026 - 17:12h.

Manolo aprovecha la situación para intentar acabar con todos los insultos en el fútbol

Carlos Romero condena el supuesto insulto racista a Omar El Hilali: "Si reacciona así, algo habrá dicho"

El empate entre el Elche y el Espanyol de este domingo ha estado marcado por el supuesto insulto racista de Rafa Mir a Omar El Hilali que llevó a Galech Apezteguía a activar el protocolo antirracista días después de un incidente similar de Prestianni con Vinicius en Champions League. Una acción sobre la que ha hablado en sala de prensa Manolo González, que ha recalcado que cree la versión de su futbolista y ha aprovechado para denunciar "todos los insultos que hay en el fútbol".

Preguntado por su versión de los hechos, el técnico ha reflexionado sobre ello: "Por lo que entiendo es una situación de un insulto racista, lógicamente. Omar, como ya conocéis, nunca ha parado un partido por un motivo de estos hasta ahora, y entiendo que será verdad. No puedo estar seguro de lo que ha pasado, pero entiendo que será verdad. Pero vuelvo a decir lo mismo: igual que el tema del racismo hay que erradicarlo del fútbol y de la vida en general, pienso que no solo con eso, sino con todos los insultos que hay en el fútbol".

"Hay veces que creo que nos centramos en el racismo, que es muy, muy importante, pero hay muchas situaciones en un campo en las que acabas un partido con los jugadores o nosotros incluso, recibiendo insultos. Creo que estas cosas hay que intentar eliminarlas del fútbol porque, si no, no harán bien a nadie y, además, provocan situaciones muy desagradables, realmente", reconoció Manolo González.

Manolo González insiste en que aún no ha hablado con Omar El Hilali

El entrenador del Espanyol, preguntado sobre si el insulto provenía de un futbolista rival o de la grada, ha contado lo que había entendido: "En teoría de Rafa Mir. Creo que ha sido, me parece por lo que he entendido yo, pero esto lo pongo entre comillas porque no he hablado con Omar y no lo sé seguro pero por lo que me han dicho, en principio parece de un jugador del Elche, pero no puedo asegurar nada ni estoy seguro porque todavía no he hablado con Omar aún del tema".

Por último, Manolo González ha insistido en que aún no ha hablado con Omar El Hilali y que lo único que había recibido del tema había sido de Galech Apezteguía cuando acudió a activar el protocolo antirracista: "Te puedo explicar lo que ha pasado cuando ha venido el árbitro, nos ha explicado el tema del protocolo. No te puedo decir más porque no he hablado con Omar, de verdad, no es que no quiera contestar pero no he hablado con él".