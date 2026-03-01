Álvaro Borrego 01 MAR 2026 - 17:43h.

Se espera récord histórico de asistentes en La Cartuja

La Policía detiene a un aficionado en la previa del derbi Betis - Sevilla

Histórico. Este domingo se celebrará el primer derbi oficial en La Cartuja, después de aquel amistoso celebrado en agosto en 2001. Mucho ha cambiado desde entonces. Casi cinco lustros después el Real Betis lo hace como local, siendo este el primero de los tres duelos -como mínimo- que afrontará hasta que concluyan las obras del nuevo estadio Benito Villamarín. El sorteo de la Europa League ha disparado las esperanzas del club, con un camino presumiblemente más asequible hasta la que sería su segunda final continental. Todo ello sabiendo que cada vez hay más opciones que el quinto de LALIGA obtenga una plaza para la próxima edición de la Champions League. Y, por si fuera equipo, con un Sevilla FC herido institucional y deportivamente. Argumentos de sobra para que los béticos afronten esta como una oportunidad de oro para hacerle daño a su eterno rival. Algo que también saben los ultras...

Los integrantes de Gol Sur 1907, grada de animación del Real Betis, citaron a los béticos desde las primeras horas del día para teñir de colorido la zona y afinar las gargantas antes del partido marcado en rojo (o en verde) desde el pasado verano. Habrá tifo y muchas sorpresas más, pero los ultras verdiblancos, dada la prohibición de pirotecnia en los estadios españoles, pidieron a todos los aficionados ayudar a trazar una imagen memorable. Histórica. Única. Un bengaleo espectacular a las orillas del Río Guadalquivir.

Bengalas, botes de humo y mucho colorido. Eran las 17:00 horas y La Cartuja -en la zona del rocódromo- estallaba de júbilo.

El partido que cambia dinámicas, que marca campañas, que escribe un capítulo más en esta bonita historia de rivalidad. Una pasión que se vive con especial entusiasmo entre las aficiones, alcanzando su cénit con las particulares rivalidades que tienen entre sí los grupos ultras como Biris Norte, Supporters Gol Sur o United Family. Esta vez por suerte no hubo que lamentar ningún incidente grave entre aficiones, reduciéndose esa rivalidad al típico carrusel de mensajes o reproches que se produce en cada partido de estas características.