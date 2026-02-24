Ángel Cotán 24 FEB 2026 - 13:06h.

El de este domingo sí será el primero con carácter oficial

La previa más larga, el derbi más bonito y el 'factor' Cartuja

SevillaAún quedan cinco días para la disputa del siempre vibrante Real Betis - Sevilla FC y los aficionados comienzan a jugar el partido en las calles. Por su parte, los profesionales preparan una nueva edición del derbi sevillano siendo conscientes de lo que significa representar a tantas personas en un encuentro así. Y aunque el escenario no suele ser el gran protagonista, en esta ocasión todos los focos los acapara el Estadio de La Cartuja, aunque la actual casa verdiblanca, que apunta a acoger muchos más en los próximos años, ya vivió uno.

Hay que lanzar la vista atrás, concretamente al pasado 2001. Aquel año, béticos y sevillistas se citaron en la casa de todos los sevillanos con el Athletic Club como testigo y protagonistas de la talla de Luis Medina Cantalejo, Juande Ramos y Joaquín Caparrós, entre otros.

El derbi Real Betis - Sevilla FC que ya acogió La Cartuja

El 31 de agosto de 2001 se encontraron en la ahora casa provisional del Betis para jugar el I Trofeo Estadio Olímpico. Fue en un torneo bajo el formato 'tres en uno' con partidos de 45 minutos en los que también participó el Athletic Club de Bilbao y se desarrolló en una sola jornada en una instalación que se había inaugurado dos años antes con motivo de los Mundiales de Atletismo de 1999.

El Sevilla empató el primer partido a cero frente al Athletic que entrenaba el alemán Jupp Heynckes. A renglón seguido, el Betis se impuso 1-0 a los bilbaínos. El último 'mini' encuentro reunió a los dos equipos sevillanos y acabó con empate a cero, lo que supuso que los verdiblancos, en el cómputo total, se llevaran el trofeo de campeón.

Con el Betis y el Sevilla recién ascendidos entonces a Primera División para la campaña 2001-02, junto con el Tenerife, los tres partidos los dirigió el colegiado sevillano Luis Medina Cantalejo, que posteriormente fue presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, cargo en el que estuvo hasta la pasada temporada.

El Betis que entrenaba Juande Ramos formó inicialmente con Prats; Cañas, Juanito, Rivas, Luis Fernández, Castaño, Merino, Capi, Benjamín, Amato y Casas; y también jugó Ito; mientras que el Sevilla de Joaquín Caparrós alineó de entrada a Notario; Njegus, Pablo Alfaro, Juanmi, David, Luis Gil, Podestá, Casquero, Tomás; Antoñito y Reyes.