La ciudad empieza a vestirse de gala para lo que está por venir. Después de dos meses de lluvia, febrero ha traído su tradicional sol que es preludio de la primavera más bonita del mundo. O al menos dejen desde fuera que soñemos con ello. Las calles de Sevilla se llenan de color, de olor, de sabor en la primera semana completa de la Cuaresma, después vendrá la Semana Santa, posteriormente la Feria y los rigores del calor. Es, quizás, el momento más bonito del año y, para colmo, el Real Betis-Sevilla FC con el que la capital hispalense dará la bienvenida al mes de marzo, uno de los mejores para vivirla.

Es semana de derbi. Ya sí, en lunes, como a la antigua usanza y no como en el de la ida en el que un, nunca mejor dicho, inoportuno partido ante el Utrecht desviaba la atención de los profesionales del Betis. Todo acabó con la patada más desafortunada de la historia del club verdiblanco, de Amrabat a Isco. De eso han pasado tres meses y ni el marroquí ni el malagueño han vuelto a jugar con la camiseta del Betis. El Sevilla, por cierto, aquella semana también jugó ‘tarde’, cerrando en lunes la jornada liguera en el campo del RCD Espanyol.

Con el horizonte despejado hasta que empiece a rodar el balón en La Cartuja, en el penúltimo turno de la jornada dominical, el derbi va a ir calentando motores con mucha antelación, algo a lo que no se está ya acostumbrado en la vorágine del fútbol actual. En las calles, los bares, las universidades o los colegios. El tema de conversación ya no girará en torno a los costaleros de la Macarena o la eterna y utópica ampliación de la Feria. Durante siete días, todo versará sobre la obligación del Betis de ganar a un equipo que está por debajo, o las posibilidades del Sevilla de volver a hacer el derbi suyo en territorio casi desconocido.

La Cartuja, sede presente y futura del derbi

¿Va a influir que el Betis juegue como local en La Cartuja por primera vez el derbi? La respuesta a esta pregunta se conocerá a las 21.00 horas del domingo, pero lo que sí está claro es que la afición sevillana se va a tener que acostumbrar a que el partido que tanto anhelan a la vez que temen se juegue en el recinto cartujano en los próximos años. Entre el tiempo que va a tardar en reabrirse el Benito Villamarín y la intención del actual consejo de administración del Sevilla de levantar un nuevo Sánchez-Pizjuán, todo hace indicar que será la casa del derbi de, prácticamente, la próxima década.

Sevilla se ha levantado bonita este lunes. Especialmente en San Julián, pero el ambiente de derbi irá creciendo y tomando temperatura, como las calles, hasta que el domingo eche a rodar el balón al noroeste de la ciudad. ¡Bienvenido sea este derbi con la previa más larga que se recuerda!