Basilio García Sevilla, 23 FEB 2026 - 11:26h.

El Betis perdió a Valentín Gómez por sanción y el Sevilla a Nianzou

El mensaje de Manuel Pellegrini sobre la sanción de Matías Almeyda: "Es lamentable"

Compartir







Llegó la semana del derbi. El último de la temporada que, como gran novedad, se jugará en el Estadio de La Cartuja, y al que llegan el Real Betis Balompié y el Sevilla FC con dos realidades clasificatorias radicalmente diferentes. Los verdiblancos siguen aspirando a escalar puestos y miran a la Champions a pesar del ‘frenazo’ por el empate ante el Rayo Vallecano, mientras que los blanquirrojos respiran esta semana tras su victoria en Getafe y tienen cinco puntos de colchón sobre los puestos de descenso.

Con todo, son 13 los puntos de ventaja que tiene el Betis sobre el Sevilla, evidenciando que, desde principio de temporada, la lucha de ambas escuadras es bien diferente. Ahora, con una semana limpia por delante hasta que el domingo a las 18.30 horas empiece a rodar el balón, toca hacer recuento de efectivos en un lunes de tranquilidad para los dos clubes.

El Betis, sin Valentín Gómez

De los dos apercibidos que tenía el Betis de cara al derbi, uno cayó en el tramo final del partido ante el Rayo Vallecano. Valentín Gómez vio una tarjeta amarilla con mucha polémica, pero lo cierto es que era la quinta y se perderá el partido de máxima rivalidad sevillana tras su buena actuación en el Sánchez-Pizjuán. El otro, el Chimy Ávila, no ha disputado minuto alguno en los últimos partidos y estará disponible, pese a que ha quedado relegado en el orden de rotación de Pellegrini.

PUEDE INTERESARTE Manuel Pellegrini esperará a mediados de semana por Bakambu y Aitor Ruibal

En cuanto a los lesionados, el entrenador chileno ya cuenta con Cucho Hernández y, probablemente, también con Héctor Bellerín, que ya entró en la última convocatoria. Son duda Aitor Ruibal y Bakambu, que acabaron con problemas el duelo ante los rayistas, mientras que se cuentan como bajas confirmadas a Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Gio Lo Celso, con recuperaciones más largas, especialmente en el caso del argentino.

El equipo ha descansado este lunes tras hacer el domingo entrenamiento de recuperación, y volverá al trabajo este martes en sesión matinal.

El Sevilla, sin Nianzou

Más difícil lo tenía el Sevilla con los apercibidos, pues hasta cinco hombres jugaron en Getafe con la amenaza de la suspensión. Sin embargo, el equipo jugó más tranquilo y solo vio la tarjeta amarilla Tanguy Nianzou, que se perderá el derbi tras una patada a destiempo en la segunda mitad. Agoumé, Azpilicueta, Carmona y Suazo aguantaron sin verla y podrán estar en La Cartuja, así como un Juanlu que ya cumplió su sanción por su expulsión ante el Deportivo Alavés. Joan Jordán sigue sancionado, al igual que un Matías Almeyda que verá el partido desde la grada.

La enfermería, mientras tanto, sigue con varios inquilinos. Marcao está descartado y sin ficha hasta final de temporada y, de hecho, sigue con su recuperación en Brasil, mientras que Rubén Vargas es baja asegurada para el derbi. No parece que vayan a estar ni Andrés Castrín ni Oso, pero los canteranos no están totalmente descartados.

El Sevilla realizó entrenamiento de recuperación este lunes tras su regreso de tierras madrileñas, descansará el martes y comenzará a preparar el derbi el miércoles, en horario vespertino.