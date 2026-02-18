Álvaro Borrego 18 FEB 2026 - 11:44h.

"Creo que ahora el Betis está bastante por encima del Sevilla"

Zou Feddal tendrá por siempre el cariño de los béticos. El central marroquí fue una pieza fundamental para los éxitos de aquel Real Betis dirigido por Quique Setién, pero una grave lesión de rodilla frustró sus aspiraciones. El exfutbolista, ya retirado, jugó más de 60 partidos con la elástica verdiblanca, siendo esa la camiseta que más ha vestido durante su carrera. Llegó en verano de 2017 y se marchó justo antes de la llegada de Manuel Pellegrini, pero desde entonces ha sido un aficionado más desde la distancia. Uno de los momentos más álgidos de su paso por Heliópolis fue aquel gol en el 3-5 al Sevilla FC y a una semana del derbi, el exjugador, que ahora emprende una nueva etapa como entrenador, analiza todo lo que supuso su paso por el club.

Feddal ha tenido a bien atender a los micrófonos de ElDesmarque y se somete a las preguntas del compañero Tito González.

-El Betis le marcó de por vida...

"Ha sido uno de los equipos que más querido me he sentido por la afición. Yo llegué con perfil bajo, un central marroquí que venía del Alavés, a ver cómo sale, y entré con el pie derecho. El primer partido con el Celta ganamos 2-1 y a raíz de eso fueron aconteciendo cosas buenas hasta que tuve la lesión, que me jodió bastante. De todo se aprende. Mi paso por el Betis intento siempre analizarlo desde el lado muy bueno, porque jugar en el Betis no es para todos. Mi carrera me ha hecho mejor persona, me ha hecho entender la vida desde distintos puntos de vista".

-¿Qué recuerda de aquella manita en Nervión?

"Me acuerdo de mis declaraciones antes del partido, que dije que a ver quién iba a mandar en la ciudad y algún compañero me dijo que cómo hablaba así. Dije que saldría bien. El fútbol es para valientes, siempre lo he pensado y lo sigo pensando. Sin ser top en ninguna condición, siendo una persona con coraje puedes hacer una carrera futbolística. El recuerdo que tengo de ese derbi es el 3-5".

-¿Fue esa su mejor noche con el Betis?

"No sabría decirte si es el recuerdo más bonito. Ganar en el Bernabéu en el último minuto, con gol de Sanabria, que rompimos una racha de más de 70 partidos del Madrid sin perder en casa, mi debut con gol, el día a día con Joaquín en el vestuario... Es algo que no se ve, pero son momentos únicos"

-¿Cómo se vive un derbi?

"Son impresionantes. Yo he disputado el Sporting-Benfica y el Sevilla-Betis y son los mejores. Es sentimental, tienes que entrar al campo, mirar la grada, ver a los tuyos y saber lo que están sufriendo. Es algo que se lleva muy interno. Debes ponerte en la piel de esta gente y partirte el alma".

-Dicen que cuando el Betis te agarra, es imposible escapar...

"El Betis te lo hace entender cuando llegas, no hace falta hablar mucho. Lo vas oliendo, lo vas viendo. Estamos toda la vida jugando en el barrio y cuando llegas ves cómo se respira todo. Las semanas de los derbis es especial, ves más tensión, más intensidad en los entrenamientos, todo el mundo quiere jugar. Si sale mal, sufrimiento. Es una semana top".

-Alguna anécdota recordarás de aquel derbi.

"Cuando meto el gol me iba al otro córner, pero Joaquín me dijo que estaban en otro lado. Me acuerdo del sufrimiento que se vive cuando vas por delante. Ves el tiempo, ellos se te echan encima, el Pizjuán es una encerrona, te meten muchos centros, jugaban con laterales muy largos... Tenían mecanismos muy buenos y el tiempo parecía que se hacía eterno, pero a la larga lo echas de menos. Ojalá pudiera volver a sufrirlo. Cuando pita el final es muy bonito".

-¿Ves algún favorito claro para la próxima semana?

"En los derbis no suele haber favoritos, pero sí es verdad que el Sevilla viene herido. Está atravesando un momento complicado, que llevan años sin vivirlos, y el Betis está trabajando muy bien a nivel estructural. Creo que está por encima bastante del Sevilla, pero un derbi es un derbi. El que salga atontao se come la primera hostia. El Betis debe salir a morir, sabiendo que será complicado y no te puedes confiar".