Pablo Sánchez 23 FEB 2026 - 12:35h.

Vilajoana reconoce contactos para el fichaje de Harry Kane por el Barça: "No sólo él, hay varios"

Llegará para enrolarse en el equipo juvenil

Compartir







El Barcelona sigue mirando al futuro y en ese horizonte La Masía sigue teniendo un lugar primordial. A veces los chicos llegan desde la base y en otras ocasiones se trata de incorporaciones que el club realiza a edades más avanzadas. Es el caso del extremo zurdo Ajay Tavares, quien está muy cerca de convertise en nuevo jugador blaugrana.

Según informa Mundo Deportivo, las negociaciones están cerradas y solo falta que el futbolista pase el pertinente reconocimiento médico para incorporarse al plantel. Ajay ya se encuentra en Barcelona para pasar las mencionadas pruebas y firmar su nuevo contrato. El Barça lleva fraguando este refuerzo desde el pasado mercado de invierno, donde todas las partes llegaron a un acuerdo pese a que la operación no pudo ejecutarse por aquel entonces debido a una serie de problemas burocráticos.

PUEDE INTERESARTE El dineral con el que Arabia Saudí quiere tentar a Marc Casadó y convencer al Barcelona

Si nada se tuerce a última hora, Ajay desembarcará en el Barça como una prometedora pieza de cara al futuro. El plan del club es que el chico, de 16 años, comience a foguerse en el equipo juvenil antes de dar el salto al Barça Atlètic.

Quién es Ajay Tavares

El Barcelona está muy cerca de incorporar a sus filas a una pieza de futuro. Un futbolista que desembarcará en el juvenil con la férrea intención de llegar al primer equipo. Con solo 16 años, ya deslumbra en Inglaterra, lo que llamó la atención del cuadro blaugrana y de otros tantos clubes.

Ajay crece a pasaso agigantados y hasta acumula internacionalidades en las categorías inferiores de Inglaterra. En el Norwich ha experimentado un importante salto de calidad que ha llevado al Barça a cerrar su incorporación. Un refuerzo que ha podido hacerse realidad gracias a la doble nacionalidad que ostenta. En Inglaterra lo sitúan como uno de los jugadores con más proyección y que despierta más ilusión de la nueva camada de futbolistas que viene pisando fuerte. Pronto desenfundará su fútbol en Barcelona.