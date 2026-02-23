Diego Páez de Roque Madrid, 23 FEB 2026 - 12:28h.

Antoine Griezmann estrena nuevo 'look', buena señal para el Atlético

Después de la reciente victoria contra el RCD Espanyol en LALIGA EA SPORTS, el Atlético de Madrid ya prepara su choque europeo contra el Brujas. Tras el empate en Bélgica, los de Simeone están obligados a ganar para alcanzar los octavos de final, donde se enfrentarían al Tottenham o Liverpool.

No hay muchas novedades respecto a la semana pasada. Ninguno de los jugadores apercibidos vieron la tarjeta amarilla y tanto Pablo Barrios como Nico González siguen al margen del equipo.

Ha sido una sesión tranquila, donde los jugadores han pasado un buen rato en el calentamiento jugando al 3 en raya y Mateu Alemany ha estado, un día más, presente en el entrenamiento. Diego Pablo Simeone y Gustavo López han mantenido una larga conversación de espaldas a la cámara, posiblemente trabajando en el choque de Champions League.

Sin embargo, la noticia del entrenamiento la ha protagonizado Antoine Griezmann, quien ha llegado con un nuevo peinado: a su estilo rapado le ha añadido el color azul. Al '7'rojiblanco ya le hemos visto con distintos colores de pelo, como el amarillo o el rosa, pero esta vez ha optado por el azul antes del partido de vuelta contra el Brujas.

El cambio de pelo, buena señal para Antoine Griezmann

A lo largo de su carrera deportiva, tanto en la Real Sociedad, FC Barcelona o Atlético de Madrid, el delantero francés ha lucido diferentes estilos de peinado con distintos colores.

Con cresta, trenzas, coleta, moño, rapado, mullet... Algunos de ellos acompañados de un amarillo llamativo e incluso rosa. Ahora, para el partido de Champions League, ha elegido el color azul.

Esto no es casualidad. Antoine Griezmann ha confesado en diferentes ocasiones que su estilo de peinado depende de su estado de ánimo, por lo que este nuevo color azul refleja el momento tan dulce que está atravesando.

"Con mis cortes de pelo ves realmente si estoy feliz o no. Desde pequeño siempre he sido así, ‘looks’, colores… Al final siempre digo que se nota que estoy feliz por mis peinados, son un reflejo de mis estados de ánimo", dijo en 2023.