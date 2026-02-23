La cláusula de compra de Nico González que aleja su fichaje definitivo por el Atlético de Madrid

El argentino, que está lesionado, llegó cedido en verano desde la Juventus

Nico González lo tiene cada vez más difícil para seguir en el Atlético de Madrid. Al menos de manera automática. El argentino llegó al Metropolitano a finales del pasado mes de agosto en calidad de cedido desde la Juventus. La operación incluía una opción de compra que se convertía en obligatoria si se cumplían ciertos requisitos. Y esos requisitos, a falta de tres meses para concluir el campeonato, son cada vez más complicados de cumplir.

Según informó el su momento el diario Marca, la cláusula de compra de Nico con el Atlético se centraba en LaLiga: si juega 45 minutos o más en el 60% de los partidos, el club rojiblanco estaría obligado a pagar 32 millones de euros por su fichaje definitivo. Nico llegó a finales de agosto, por lo que todavía no estaba disponible en las tres primeras jornadas. Esto quiere decir que, de las 35 jornadas restantes, debe jugar al menos 45 minutos en 21 partidos.

Hasta la fecha, González sólo sido titular en 15 jornadas liguera, pero en dos ocasiones, ante Osasuna (jornada 9) y el Girona (jornada 17), tuvo que abandonar el campo en la primera mitad por lesión. Es decir, que de momento sólo suma 13 partidos de los 21 que necesita para que la cláusula sea obligatoria.

Qué necesita Nigo González para seguir en el Atlético de Madrid

Faltan 13 jornadas para acabar LaLiga y las cuentas son sencillas: Nico necesita jugar 8 veces más un mínimo de 45 minutos para cumplir con la cláusula estipulada. Teniendo en cuenta que actualmente está lesionado y tiene difícil llegar a la próxima cita ante el Real Oviedo, sus opciones de seguir vistiendo la camiseta rojiblanca son cada vez más complicadas.

Al menos de manera automática. Porque también podría darse el escenario de que Nico González no alcance los 21 partidos de LaLiga necesarios pero el Atlético quiera seguir contando con él. En ese caso, el club rojiblanco tendría la sartén por el mango y podría intentar negociar con la Juventus a la baja esa cláusula de 32 millones de euros, que se antoja bastante elevada para el rendimiento que ha dado hasta ahora el futbolista.

Contando todas las competiciones, el extremo ha participado en 26 partidos y suma casi 1.500 minutos, pero sus números ofensivos son muy pobres: 1 gol y 0 asistencias. Y ese gol fue precisamente el día de su debut, allá por el mes de septiembre. A nivel general, se trata del 12º futbolista con más minutos de la plantilla, por delante de jugadores como Baena, Nahuel Molina, Giménez, Almada o Cardoso.