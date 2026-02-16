Pablo Sánchez 16 FEB 2026 - 17:11h.

Compartir







Nico González ya conoce el alcance de la lesión con la cual se marchó del partido del pasado domingo frente al Rayo Vallecano en Butarque. El jugador del Atlético de Madrid sufre una lesión en el musculo. Su mejoría determinará su regreso a los terrenos de juego.

El parte médico de Nico González

Este ha sido el parte médico emitido por el Atlético para informar sobre la lesión de Nico:

El centrocampista argentino se ha sometido a pruebas para conocer el alcance de la lesión que se produjo durante el partido ante el Rayo Vallecano.

Nico González sufre una lesión muscular en el muslo, diagnosticada por los servicios médicos del club tras las pruebas efectuadas al argentino, quien este domingo acabó con molestias el encuentro disputado en Ontime Butarque ante el Rayo Vallecano.

El centrocampista rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición.