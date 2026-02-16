Compartir







Apenas hace dos semanas que se cerró el mercado de fichajes de enero. Y el Atlético de Madrid fue precisamente el gran agitador, con hasta siete operaciones y más de 120 millones de euros de movimientos entre llegadas y salidas. Aún así, Mateu Alemany ya empieza a mirar al próximo verano, consciente de las necesidades que tiene una plantilla que anda algo corta en varias demarcaciones. Y tiene claras sus prioridades.

El periodista Nacho Donado ha informado en ElDesmarket, el podcast de ElDesmarque, los planes que maneja Alemany y la dirección deportiva rojiblanca de cara al período estival. "Al margen de lo que pueda suceder con toda la plantilla, creo que el tema de Éderson es vox pópuli. Ya lo dijimos en el mercado de invierno: el gran objetivo del Atleti era ficharle y continúa con ello. De hecho está bastante cerca", aseguró el periodista, dando continuidad a las últimas informaciones sobre el centrocampista de la Atalanta, que apuntan que podría cerrarse incluso antes de junio.

Los fichajes de Mateu Alemany en el Atlético de Madrid

Pero es que además, "hay otras dos posiciones que quiere reforzar sí o sí, pase lo que pase". La primera es la de lateral izquierdo, con el objetivo de firmar "un lateral importante". Y este sentido, Ruggeri queda señalado después de aterrizar el pasado verano en el Metropolitano a cambio de 20 millones de euros. "Ruggeri no ha sido ese lateral que no deje dudas", admite Donado.

El segundo fichaje señalado en rojo es un delantero centro. "El perfil, titular o suplente, será en función de la configuración, pero se está peinando ya el mercado", asegura Donado.

A priori, el gran señalado por esa necesidad de firmar podría ser Sorloth. Pero también queda abierta la posible salida de Julián Álvarez, más aún con todos los rumores que rodean a su figura. "Veremos a final de temporada", sentenció Donado, sin descartar ninguna opción.