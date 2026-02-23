El noruego podría entrar en el once ante el Brujas, pero obligaría a salir a Griezmann... o Julián Álvarez

El dato de goles de Sorloth que retrata aún más a Julián Álvarez en LALIGA

El Atlético de Madrid se juega buena parte de la temporada este martes ante el Brujas. Tras el 3-3 de la ida, el cuadro rojiblanco está obligado a ganar si quiere estar en el sorteo de octavos de final de la Champions League, que se celebrará el próximo viernes. Diego Pablo Simeone sacará a su once de gala, como no podría ser de otra forma, pero Alexander Sorloth ha provocado un debate en las últimas horas que genera ciertas dudas sobre cuál será la delantera titular.

El pasado miércoles, en el Jan Breydel, Simeone apostó por Julián Álvarez y Griezmann como pareja de delanteros, con Lookman partiendo desde la banda izquierda. Los tres marcaron o asistieron y, en principio, los tres parten como favoritos para salir de inicio de nuevo en el duelo de vuelta.

El caso es que el Cholo hizo unas pequeñas rotaciones ante el Espanyol el pasado sábado, dejando en el banquillo a Julián Álvarez y apostando de inicio por Alexander Sorloth. Y el noruego respondió a lo grande: marcó dos goles, participó en la jugada de un tercero, estrelló un balón en el palo e incluso regaló otro más a Thiago Almada, quien luego falló sin portero.

Las opciones de Simeone ante el Brujas: Sorloth, Julián, Griezmann…

Esa gran actuación de Sorloth le abre las puertas de la titularidad ante el Brujas. Pero claro, para que entre el noruego debe salir alguno de los que fueron titulares en el duelo de ida.

Si fuera por rendimiento, Julián Álvarez sería el señalado. Pese a que marcó de penalti en la ida, suma casi cuatro meses sin marcar un gol en LaLiga EA Sports y sus actuaciones siguen dejando muchísimas dudas, no sólo por las cifras. Aún así, Simeone mantiene intacta la confianza en su compatriota y parece poco probable que no sea titular.

Otra opción sería la salida de Griezmann del once, pero lo cierto es que el galo ha estado respondiendo a un buen nivel en los últimos encuentros, apareciendo casi como centrocampista y siendo, por momentos, el cerebro del equipo para conectar con el ataque.

La tercera posibilidad sería quitar a Lookman, pero eso conllevaría llevar a Griezmann a la banda. Además, el nigeriano ha marcado ya cuatro goles desde su llegada al Atlético, por lo que también parece poco probable que no sea titular. Giuliano Simeone también es fijo desde la banda derecha, al igual que Koke en la sala de máquinas, ya veremos si con Marcos Llorente, con Baena o con Johnny Cardoso. El debate, en cualquier caso, apunta a una delantera en la que Sorloth, Griezmann o Julián parecen llamados a caerse del once inicial. Y quien sea suplente, eso sí, se convertirá en una banda importante para la segunda mitad.