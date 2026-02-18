Griezmann y Julián Álvarez, pareja de delanteros con Marcos Llorente en el medio

Los posibles rivales del Atlético de Madrid si gana al Brujas y sus cruces en la Champions League

Alineaciones confirmadas en el Estadio Jan Breydel. El Atlético de Madrid visita al Club Brujas en esta ida del playoff de la Champions League con el objetivo de encarrilar su billete a octavos de final. Como era de esperar, más aún tras las rotaciones masivas ante el Rayo, Diego Pablo Simeone sale con su once de gala en tierras belgas, donde intentará recuperar su mejor cara.

Once del Brujas: bajas y novedades

El Brujas sale de inicio con Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stankovic, Onyedika; Diakhon, Vanaken, Tzolis; y Tresoldi.

En el banquillo del cuadro belga estarán Jackers, Reis, Vetlesen, Meijer, Vermant, Nilsson, Osuji, Siquet, Spileers, Lemarechal y Campbell.

Once del Atlético de Madrid: bajas y novedades

Condicionado por las bajas de Pablo Barrios y Nico González, Simeone apuesta por Marcos Llorente en el centro del campo como gran novedad, tal y como hizo hace una semana ante el Barça. Además, Griezmann regresa también a la titularidad en ataque como compañero de Julián Álvarez, mientras que Nahuel Molina vuelve a hacerse un hueco en el costado diestro. Jugadores como Baena, Cardoso o Sorloth tendrán que empezar el duelo desde el banquillo, aunque probablemente tendrán minutos conforme avance el encuentro.

El Atlético de Madrid sale de inicio con Oblak; Nahuel Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

En el banquillo rojiblanco estarán Musso, Esquivel, Giménez, Mendoza, Cardoso, Sorloth, Baena, Almada, Lenglet, Vargas y Le Normand.

De cara al partido de vuelta, cabe destacar que Lenglet, Le Normand, Almada y Giuliano Simeone están apercibidos de sanción, por lo que si ven una tarjeta amarilla no podrán jugar el próximo martes en el Metropolitano.