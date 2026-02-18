Diego Páez de Roque Madrid, 18 FEB 2026 - 19:32h.

Varios jugadores deben tener cuidado para no perderse la vuelta de Champions League

Los posibles rivales del Atlético de Madrid si gana al Brujas y sus cruces en la Champions League

El Atlético de Madrid se encuentra a escasas horas de disputar la ida de los playoffs de la UEFA Champions League. Debido a su posición en la clasificación final de la fase de liga, disputarán el primero de los encuentros de la eliminatoria contra el Brujas como visitante, por lo que la semana que viene jugarán la vuelta en el Metropolitano.

El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone llega tras varias semanas de incertidumbre en su juego. En los últimos partidos se ha visto la mejor y la peor versión del equipo de un encuentro para otro. Esta noche, los titulares volverán al once, por lo que se espera ver la cara positiva del equipo.

Los apercibidos de sanción en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid llega al choque europeo con dos bajas significativas. Ya se esperaba que Pablo Barrios no estuviese presente en Bélgica, pues cayó lesionado en Copa del Rey por varias semanas, por lo que tampoco llegará a la vuelta. Nico González es la noticia negativa de la semana, pues el club hizo oficial su baja el pasado lunes.

Diego Pablo Simeone cuenta con el resto de jugadores disponibles. Sin embargo, tendrá que tener cuidado ya que varios de sus futbolistas están apercibidos por sanción.

En la defensa hay varios apercibidos, aunque ninguno de ellos son habituales titulares. Clément Lenglet y Robin Le Normand se perderían el partido de vuelta si ven la tarjeta amarilla, pero tanto Marc Pubill, Hancko y Giménez están por delante en las rotaciones de Simeone.

Thiago Almada, quien ha mostrado una gran versión en los últimos partidos, también se perdería la vuelta en caso de ser amonestado. El caso más preocupante es el de Giuliano Simeone, habitual titular en el Atlético de Madrid y cuya baja puede ser muy sensible para el encuentro en el Metropolitano.

El propio Diego Pablo Simeone también está apercibido de sanción y tendría que dirigir a los suyos desde un palco del estadio Metropolitano en caso de ver la tarjeta amarilla. Pablo Barrios está en la misma situación, pero el centrocampista no estará disponible ni esta noche ni en la vuelta por lesión.