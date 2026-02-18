Celia Pérez 18 FEB 2026 - 11:38h.

El ex del Atlético de Madrid valora la temporada del equipo y del técnico argentino

Marcos Llorente, la víctima del rondo en el Atlético: se lleva dos caños y provoca la 'locura' entre sus compañeros

Compartir







En sólo cuatro días, del pasado jueves a este domingo, el Atlético de Madrid pasó del 4-0 apabullante al Barcelona en la Copa del Rey a la derrota por 3-0 contra el Rayo Vallecano en LaLiga EA Sports. Y la semana anterior, de la goleada del 0-5 al Real Betis en Copa, al 0-1 en LALIGA frente al cuadro verdiblanco en el Metropolitano. Un cuadro rojiblanco de dos caras que el Saúl Níguez ha analizado desde la distancia, ahora en el Flamengo, cerrando así el debate en torno a la figura de Diego Pablo Simeone.

En una entrevista en Radio Marca, el ex del conjunto rojiblanco cuenta cómo es la energía del técnico argentino para contagiar a toda la plantilla. "Sinceramente, todos los años que he estado, solo ha habido un momento de flaqueza. Y fue durante dos o tres semanas porque luego el equipo consiguió conectar. Hace unos cuatro años, cinco temporadas. Cuando volví de la cesión del Chelsea. Vi al Cholo bajo de energía. Él vive mucho por las energías y en ese momento lo vi flojo para lo que es él. Lo vive al máximo, tiene un desgaste brutal", comenzó exponiendo.

"Tiene el don de contagiar, de que cuando cree en algo es capaz de transmitirte el mensaje. Mucha gente decía 'no, el mensaje no cala'. Yo llevaba diez años con él y el mensaje calaba igualmente. Cuando tú vives al lado de una persona que lo vive de esa manera, se pega. Encima tú sientes lo mismo que él, lo vives igual. Es muy difícil si no estás en el día a día es muy difícil saberlo", añadió.

"Por fuera tú ves el partido contra el Barcelona y tú crees que el Cholo Simeone no puede dejar un Atlético de Madrid así, ser capaz de ganar por todo. Es el mejor momento para estar en el Atlético de Madrid. Él tiene su espinita, como todos los que perdimos de la Champions, solo le queda esa guinda. Puede estar cerca. ¿Cómo valorar el tiempo? No sabría decirte. Me guío por la energía que él tiene. Yo vi el partido del Barça y tiene energía para siempre", añadió.