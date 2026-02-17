Rueda de prensa previa al Brujas-Atlético de Madrid de Champions

Koke justifica las dos caras del Atlético, 'cierra' el vestuario y manda un dardo: "Estaba acabado"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha pasado este martes por sala de prensa en la previa de la ida del playoff de la Champions League. El técnico ha dejado una reflexión curiosa recordando la muerte de su padre y hablado de jugadores como Baena, a quien pide más, y Hancko o Pubill, reconociendo a su vez que Lenglet no hizo un buen partido ante el Rayo.

No hace falta motivar: "Los futbolistas salen con motivación siempre. Es muy difícil que un jugador salga a jugar mal. Lo dijo Koke, hay momentos que salen mejor, el equipo tiene un patrón y seguridad de juego, y hay partidos que no lo tienen. En varias ligas suceden. En estos cuatro partidos nos pasaron cosas buenas y cosas no buenas".

20 años del último partido como futbolista: "Tengo un pensamiento, lo confirmé hace poco con mi madre ante la muerte de mi padre. Mi mamá estaba tranquila, en paz, le dije que por qué estaba tan tranquila. Me dijo 'lo di todo, todo el amor que tenía'. Por eso actué de la misma manera cuando dejé de jugar. No tengo esa necesidad. Cuando tuve que estar estuvo, cuando tuve que jugar jugué y cuando tuve que dar todo, lo di. A veces bien, a veces mal, siempre dando el 100%. Eso me da paz para vivir en mi vida como me enseñó mi mamá".

Partido de control o partido vertical: "Vamos a encontrar un rival, si ven los resultados, de local importante. Compite bien, gente joven, experiencia en la portería y en la mitad, sabe lo que juega, tiene buena presión, gente rápida en la gente final. Tenemos que llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño".

Hancko y Pubill, pareja afianzada: "Se ve lo que los dos pueden aportar. Tienen un buen juego posicional, se encontraron muy bien en copia de juego los dos por sus características, los dos rápidos, buena salida de pelota. Tienen que mejorar algunas cosas, como todos. Nos aportan cosas que al equipo hace muy bien. Giménez no hizo un buen partido, Lenglet no tuvo buena tarde ante el Rayo, pero estamos tratando de tener a todos de la mejor manera. No nos alcanza sólo con Hancko y Pubill con lo que viene. El equipo es de todos, no de diez".

Contundencia, clave en Champions: "Viendo la Champions, habiéndola jugado siempre, todos los equipos son buenos. No hay uno malo. Todas las situaciones que puedan generar esa contundencia generan tranquilidad. Todos los equipos son capaz de generar eso. Como todos los partidos de Champions, sobre todo fuera de casa, habrá que jugar un partido duro y difícil y tratar de sacarlo como queremos".

Objetivo, ¿llegar a la final?: "Pasar de dieciseisavos, estar en la siguiente ronda e ir paso a paso hasta donde podamos llegar".

Baena, un crack que no se encuentra: "Una actitud siempre positiva, predisposición para dar lo mejor siempre, un talento diferencial en los mediocampistas. Necesitamos más de él, le vamos a exigir lo que vemos que tiene".