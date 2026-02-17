Ángel Cotán 17 FEB 2026 - 13:29h.

El central uruguayo suma trece años en el club

Los tres fichajes que maneja Mateu Alemany en el Atlético de Madrid y que señalan dos posibles salidas

Compartir







MadridEl Atlético de Madrid lo fía todo a la presente Copa del Rey y afronta la segunda parte de la temporada con ilusión en los torneos cortos, aunque muy pendiente de su futuro próximo. Julián Álvarez copa la actualidad rojiblanca en asuntos de mercado, pero otra demarcación apunta a sufrir cambios en el próximo verano motivados por un pacto de leyenda que el club colchonero ha alcanzado con José María Giménez.

El defensa uruguayo, peso pesado en el vestuario atlético, dio la cara tras la dura derrota ante el Rayo Vallecano. Giménez regresaba a la titularidad tras no contar con minutos en la goleada ante el FC Barcelona en el Metropolitano.

A sus 31 años, el central está viviendo un curso con escaso protagonismo. Tras trece años en el club, Giménez tiene contrato en vigor hasta 2028, pero el periodista Matteo Moretto desvela en Radio MARCA un acuerdo muy relevante de cara a su futuro próximo.

PUEDE INTERESARTE El Atleti rechazó 120 millones del Arsenal por Julián Álvarez

El Atlético alcanza un pacto con Giménez que mueve a Mateu Alemany

El nombre del futbolista uruguayo está calentándose en las últimas ventanas de fichajes. De hecho, según la citada fuente, Giménez ya tuvo la opción de abandonar el Metropolitano en el pasado invierno: "En enero Giménez ha tenido ofertas, oportunidades de mercado, tanteos de clubes de Italia... ofrecimientos, sobre todo".

Esta situación, unida a su rol en los actuales esquemas del 'Cholo' Simeone y su peso en el club, han motivado un pacto de leyenda entre la entidad y el propio jugador: "Me han contado que hay un pacto de caballeros entre el club y el chico para salir bien en verano. Me han dicho que el club le habría prometido la carta de libertad. Si Giménez ve un destino, puede irse".

Este acuerdo con Giménez provoca un movimiento de Mateu Alemany. El líder de la parcela deportiva del Atlético comienza a dibujar escenarios sin el uruguayo con el objetivo de firmar un recambio para la zaga de Simeone. El director deportivo se liberaría de una ficha alta, lo que amplía su capacidad de movimientos por un nuevo central.