Diego Páez de Roque Madrid, 16 FEB 2026 - 20:09h.

Rubén Uría ha contado todo el caso 'Julián Álvarez'

El Atleti rechazó 120 millones del Arsenal por Julián Alvarez

Con el Atlético de Madrid jugándose su continuidad en la Copa del Rey y la Champions League, el nombre de Julián Álvarez ha vuelto a eclipsar las noticias del club rojiblanco debido a unas nuevas informaciones relacionadas con su futuro.

Los aficionados han mostrado su descontento en redes sociales por, una vez más, centrar la actualidad del equipo en un momento crucial de la temporada en el futuro del argentino. Rubén Uría, en su canal de YouTube, ha desgranado todo el 'caso' Julián Álvarez.

La oferta del Arsenal en el Mundial de Clubes

El periodista se remontó al verano de 2024, cuando el PSG quiso fichar a Julián Álvarez. "Le ofrecieron un contrato de 5 años a 11 millones netos por temporada". Pero se coló el Cholo Simeone para intentar convencerle, mientras hablaban Giuliano, Molina o Griezmann.

Finalmente, terminó fichando por el Atlético de Madrid con un salario de 6 millones netos y una cláusula de 490 millones de euros. Rubén Uría contó también que, cuando todo estaba hecho por ambas partes, un miembro importante del club rojiblanco se negaba a incluir un bonus por objetivos, algo que Simeone no entendió, pero terminaron convenciéndole.

En el Mundial de Clubes, Rodrigo De Paul le comunicó al club que iba a marcharse al Inter de Miami. En esos días, Andrea Berta, ya como trabajador del Arsenal, llamó al Atlético de Madrid para fichar a Julián Álvarez.

"Los ingleses le ponían un contrato de 5 años y 12 millones netos por temporada. El Arsenal le hizo una oferta al Atlético de Madrid durante el Mundial de Clubes por Julián Álvarez de 100 millones de euros y 20 más en bonus. El club dijo que no y que Julián Álvarez no estaba en venta".

La propuesta de renovación del Atlético de Madrid

Carlos Bucero se comprometió con el futbolista y su entorno para ofrecerle una mejora de contrato y salario, una información que ya contó Rubén Uría. Pero durante el verano, no se terminó de dar. Algo que no sentó bien al entorno, paralizándose la renovación.

La nada más llegar Mateu Alemany al club, se puso en contacto tanto con Julián Álvarez como con su representante para conocer toda la intrahistoria, algo que el futbolista agradeció. Miguel Ángel Gil Marín entró en escena, yéndose a cenar con el argentino para calmar la situación y explicarle todas las novedades del club con Apollo.

Rubén Uría contó que el club rojiblanco, hace unos días, le trasladó una oferta de ampliación y mejora de contrato. "El Arsenal sigue interesado en el jugador y Julián Álvarez, a día 16 de febrero, no quiere irse al equipo inglés ni volver a la Premier League".

"Por lo que yo sé, ningún candidato a la presidencia del Barcelona ha hablado con Julián Álvarez ni se han reunido con él. Y el París Saint-Germain ha vuelto a preguntar por el delantero este mismo mercado de invierno", añadió el colaborador de ElDesmarque.

El compromiso de Julián Álvarez y su buena relación con Simeone

El día de la Copa del Rey ante el Betis, Julián Álvarez cayó enfermo por un virus muy fuerte. "Estaba con una tiritona en el vestuario. Le ayudaron para que se encontrarse mejor y finalmente se sentó en el banquillo. En LALIGA, Simeone y Julián Álvarez pactaron jugar solo medio tiempo para coger ritmo contra el Barcelona. El compromiso de Julián Álvarez es innegociable, el vestuario está muy con Julián y Simeone lo sabe".

Rubén Uría explicó que hay cosas de Simeone que no le gustan al delantero, como cuando le cambia en el minuto 60, pero tienen una muy buena relación. "Hablan poco, pero cuando lo hacen se entienden. Julián Álvarez agradece que el entrenador le haya defendido en público y en privado cuando él no estaba bien".

El periodista concluyó explicando que Julián Álvarez está cansado de que se hable tanto de él y sobre su futuro. "Él no quiere mentir a la gente. Él no va a decir que se queda en el Atlético toda la vida porque no lo sabe. Quiere ganar títulos con un equipo de primer nivel. No se quiere ir, es feliz en Madrid. Está muy agradecido a la gente del Atleti, tanto trabajadores como aficionados".