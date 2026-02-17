Rueda de prensa previa al Brujas-Atlético de Madrid de Champions

Simeone pide más a Baena, admite lo de Lenglet y deja una curiosa reflexión: "Di todo el amor que tenía"

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, ha sido el encargado de acompañar a Diego Pablo Simeone en la previa del partido ante el Brujas, que abrirá el playoff de dieciseisavos de final de la Champions League. El centrocampista ha mandado un dardo a los que dudaban de él por su edad y ha justificado las dos caras del equipo tras la dolorosa derrota ante le Rayo.

Qué sientes en una eliminatoria así: "Motivación. Siempre que me he puesto la camiseta del Atlético he querido ganar, más este tipo de partidos. Máxima motivación y concentración, ganas e ilusión de hacer un buen partido para encarrilar el partido de vuelta, pensando sólo en el de mañana".

Las dos caras del Atlético: "Somos personas, hay días que tienes buenos y malas. Si tuviéramos la receta para jugar bien y perfecto todos los días como ante Betis o Barça, lo haríamos todos los días. Somos los primeros que queremos ganar 0-5 o 4-0, somos los primeros en saber que no salen las cosas, en mirar qué nos pasa e intentar llegar a esa regularidad de otros años, sobre todo en LaLiga. En Copa y Champions estamos en un buen momento, ahora toca Champions y ojalá podamos hacer un buen partido como en las últimas eliminatorias".

Cómo estaba el vestuario tras el Rayo-Atlético: "Cuando pierdes un partido tienes ganas de revancha. Cada tres o cuatro días jugamos, cuando ganas estás contento y cuando pierdes estás dolido y tienes ganas de revancha. Estar más juntos que nunca, dependemos de todos los jugadores de la plantilla para jugar y ganar. Así lo planteamos para lo que viene".

La última visita al Brujas: "Fue hace unos años, no fue un buen recuerdo. Ojalá podamos cambiar. Hemos jugado dos veces aquí con empate y derrota, ojalá a la tercera la vencida y ganar, por qué no".

Presión por estar obligados a ganar: "Presión ninguna, disfrutar. Presión cero, ilusión máxima, a por el partido y hacer lo mejor posible por ganar".

¿En tu mejor momento en el Atlético?: "No lo sé, pero el momento que me toca. Estoy aquí para lo que necesite el equipo, el entrenador, donde me toque, jugando o sin jugar. Soy el primero que anima al equipo, estoy contento, bien, feliz, intento ayudar en lo que me toca. Mucha gente se pensaba que estaba acabado por la edad, pero da igual que tengas 17 que 37 que si estás en forma puedes ayudar y aportar. Me siento bien, puedo aportar mucho al equipo".

Elegir partidos: "Lo que pase en el vestuario se queda en el vestuario, lo más importante. No merece la pena hablar, mejor en el vestuario, lo demás no sirve. Siempre intentamos dar el 100%, hay días mejores o peores, nos pasa en cada trabajo. Fue un día malo, si llegamos a ganar hubiera sido espectacular. Estamos en una montaña rusa, tenemos que buscar esa regularidad. Lo que pasa en el vestuario se queda en el vestuario y no se debe comentar fuera".