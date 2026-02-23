El técnico de la Sarriana, de Segunda RFEF, protagonizada una durísima crítica contra el colectivo arbitral

Los entrenadores también apoyan a Matías Almeyda: "Desmedidas"

Compartir







Dani Giménez, un viejo conocido del fútbol español que dirige ahora a la SD Sarriana, en Segunda RFEF, ha protagonizada una rajada contra el colectivo arbitral de esas que marcan tendencia. Tras caer derrotado ante el Coruxo con un gol en el último minuto del descuento y quedarse con diez jugadores a los 55 minutos, el entrenador, que militó en su etapa de jugador en clubes como el Deportivo, Real Betis o el Rayo Vallecano, criticó duramente al colegiado Juan Francisco Morato Vega, además de mandar un guiño a Matías Almeyda tras sus siete partidos de sanción.

"Me expulsan por decir que es una puta vergüenza en mi banquillo. A ver si no puedo hablar ahora", empezó declarando Dani Giménez, tal y como recogió Televisión Gallega.

A partir de ahí, una dura crítica hacia todo el colectivo: "El problema de los árbitros es el ego que tienen, que parece que se sienten atacados en todo momento cuando me dirijo a él. No tienen sensibilidad, no tienen fútbol, no tienen nada. Ese es el problema. Me gustaría que les grabasen para ver el ridículo que hacen con sus decisiones y cómo hablan, porque a mí me ha hablado mal el linier".

"El día que entrenen como entrenamos los jugadores y los entrenadores, me callaré la boca. Pero su entrenamiento es ir al gimnasio y a dar vueltas a un campo. Hacen pruebas físicas pero la vista no se la ven", continuó el técnico, muy enfadado.

Y finalmente, recordó la dura sanción a su compañero en el Sevilla: "Hace poco expulsaron a Almeyda, le han caído siete partidos. Me gustaría que hubiera ido por lo civil y le hubiera demandado. Me hubiera hecho mucha gracia ver qué pasa. Tienen unas ganas de protagonismo, de lo que ellos quieran. Se sienten atacados por todo lo que pasa en el campo cuando ellos lo que tienen que intentar es ser juez, no inventarse cosas".