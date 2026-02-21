Pepe Jiménez Sevilla, 21 FEB 2026 - 19:39h.

El mensaje de Manuel Pellegrini sobre la sanción de Matías Almeyda: "Es lamentable"

Bordalás, Pellegrini e Íñigo Pérez han mostrado su apoyo a Matías Almeyda

Compartir







No ha sido una semana sencilla para Matías Almeyda. El entrenador del Sevilla, como él mismo relató en su comparecencia de prensa previa a la cita ante el Getafe, ha vivido unos días diferentes, "pendiente de la sanción" y aunque la "acepta injustamente", está "dolido, muy triste". Su discurso se baña en explicaciones y, mientras, sus "colegas" de profesión le apoyan: "Son desmedidas".

Uno de los primeros en pronunciarse al ser cuestionado por ello, lógico al ser el máximo rival, fue Manuel Pellegrini. El chileno no quiso mojarse en demasía, pero sí defendió a su "colega de profesión" ante esta dura sanción. "Como colega de profesión, es lamentable que tenga esta cantidad de partidos de suspensión, pero no es mucho más lo que me puedo pronunciar", decía el bético.

PUEDE INTERESARTE La razón por la que Antony acabó entre lágrimas tras el Betis - Rayo

José Bordalás, próximo rival de Matías Almeyda, comentaba en sala de prensa que "ahora no estoy para opinar de ese tema. Está claro que no me gusta que sancionen a los entrenadores. En este caso, a un compañero y más con esa cantidad de partidos. Me gustaría que estuviera en el banquillo pasado mañana. Es posible que sea exagerado sin haber visto las imágenes. Estamos hablando de muchos partidos. Pero vuelvo a repetir, no puedo opinar porque no sé el contexto, ni el momento ni lo que ocurrió allí realmente", aseguró.

"Lo que sí sé que puedo decir es que tengo el máximo respeto a todos los compañeros de profesión, en este caso Almeyda. Al final son momentos. No puedo enjuiciar porque no vi las imágenes y en ese momento no estaba en ese partido. No puedo decir. Pero pasado mañana nos enfrentamos a un gran rival como es el Sevilla. Un rival directo en estos momentos. Si nos ganan nos igualan a puntos. Es un equipo que compite siempre", agregó.

En esta misma línea se mostró Íñigo Pérez antes de viajar a Sevilla para jugar ante el Betis, asegurando que "no he escuchado lo dicho (por Almeyda). Con los entrenadores la contundencia y las sanciones son desmedidas. No sé qué ocurrió con él y respeto al estamento arbitral, pero habría que bajar la contundencia con la que se sanciona a los entrenadores. Sería justo tratarles igual que a los jugadores respecto a las sanciones".