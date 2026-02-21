Andrea Esteban 21 FEB 2026 - 18:31h.

El presidente estadounidense calificó al portugués como “el mejor de todos los tiempos”

El palo de Sarah Santaolalla a Luis Rubiales por las críticas de este a raíz del 'caso Dani Alves': “Tápate un poco”

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al publicar un video en TikTok con un mensaje directo para Cristiano Ronaldo. En la grabación, el mandatario elogia al delantero portugués y le lanza una petición clara: que llegue pronto a Estados Unidos.

De la Casa Blanca al Mundial

“Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Te necesitamos en América. Ponte en marcha, te necesitamos rápido”, expresa Trump en el video, que fue acompañado por imágenes generadas con inteligencia artificial donde ambos aparecen jugando al fútbol en el Despacho Oval.

PUEDE INTERESARTE Quién es Aranza Osoro, la última deportista en unirse a OnlyFans

La relación entre ambos viene de meses atrás, tras la visita de Cristiano a la Casa Blanca. El futbolista, actualmente en el Al Nassr, calificó aquel encuentro como positivo y agradeció públicamente la invitación.

PUEDE INTERESARTE Aitor Ocio expande su empresa a Sevilla

El nuevo mensaje llega a cuatro meses del arranque del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y en pleno inicio de temporada de la Major League Soccer (MLS), competición con la que el nombre de Cristiano ha sido vinculado en más de una ocasión.

¿Un guiño con segundas?

Aunque el portugués tiene contrato en Arabia Saudí, el deseo de verlo jugar en suelo estadounidense sigue vivo entre aficionados y figuras públicas. El mensaje de Trump, descrito como “de GOAT a GOAT”, ha reavivado ese debate.

PUEDE INTERESARTE Xokas defiende por qué no estará en la Velada a pesar del pastizal que le pagaría Ibai Llanos

Además, la selección de Portugal visitará próximamente Estados Unidos para un amistoso ante el combinado local en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un escenario que podría convertirse en punto de encuentro simbólico tras este intercambio de elogios.

Por ahora, el mensaje queda como un gesto viral más en la previa de un Mundial que promete acaparar focos dentro y fuera del terreno de juego.