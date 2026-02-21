Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Famosos

Donald Trump sueña con Cristiano Ronaldo en Estados Unidos: "Te necesitamos"

Donald Trump y Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca
Donald Trump y Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca. EFE
Compartir

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al publicar un video en TikTok con un mensaje directo para Cristiano Ronaldo. En la grabación, el mandatario elogia al delantero portugués y le lanza una petición clara: que llegue pronto a Estados Unidos.

De la Casa Blanca al Mundial

Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Te necesitamos en América. Ponte en marcha, te necesitamos rápido”, expresa Trump en el video, que fue acompañado por imágenes generadas con inteligencia artificial donde ambos aparecen jugando al fútbol en el Despacho Oval.

PUEDE INTERESARTE

La relación entre ambos viene de meses atrás, tras la visita de Cristiano a la Casa Blanca. El futbolista, actualmente en el Al Nassr, calificó aquel encuentro como positivo y agradeció públicamente la invitación.

PUEDE INTERESARTE

El nuevo mensaje llega a cuatro meses del arranque del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y en pleno inicio de temporada de la Major League Soccer (MLS), competición con la que el nombre de Cristiano ha sido vinculado en más de una ocasión.

¿Un guiño con segundas?

Aunque el portugués tiene contrato en Arabia Saudí, el deseo de verlo jugar en suelo estadounidense sigue vivo entre aficionados y figuras públicas. El mensaje de Trump, descrito como “de GOAT a GOAT”, ha reavivado ese debate.

PUEDE INTERESARTE

Además, la selección de Portugal visitará próximamente Estados Unidos para un amistoso ante el combinado local en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un escenario que podría convertirse en punto de encuentro simbólico tras este intercambio de elogios.

Por ahora, el mensaje queda como un gesto viral más en la previa de un Mundial que promete acaparar focos dentro y fuera del terreno de juego.

Temas