El exdirigente calificó a la tertuliana de “agresiva” y “vehemente”

Cruce directo y sin filtros en redes sociales. Sarah Santaolalla ha respondido con dureza a Luis Rubiales después de que el exdirigente criticara sus opiniones sobre el ‘caso Dani Alves’, el futbolista brasileño que fue condenado en primera instancia por agresión sexual y posteriormente absuelto.

Rubiales cargó contra la tertuliana por su tono y sus declaraciones en televisión. “Esta chica es muy agresiva, muy violenta en la forma de hablar, muy vehemente… Dice que le da igual, que es un agresor sexual”, afirmó el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, señalando además que el presentador del programa tuvo que “reconducirla” y que hay personas que “ya tienen su idea” independientemente de la sentencia judicial.

La respuesta de Sarah Santaolalla

La reacción de Santaolalla no tardó en llegar a través de su cuenta en X (antes Twitter). La periodista respondió directamente al exmandatario recordando el episodio protagonizado por él con Jennifer Hermoso tras la final del Mundial femenino.

“Agresivo y violento fuiste tú cuando agrediste sexualmente a una jugadora”, escribió, en clara referencia al beso no consentido que Rubiales dio a Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas.

En otro mensaje, la tertuliana fue aún más contundente: “Deja de hablar de mis formas y preocúpate de las tuyas. Yo no estoy condenada por agresión sexual, tú sí. Tápate un poco, Rubiales”

Denuncia una campaña en su contra

Santaolalla añadió además que, a su juicio, existe una campaña organizada en su contra. “Canciones, discursos, información fake, tweets, programas, etc. Hasta el más tonto se apunta a la campaña organizada y financiada de señalamiento. No es casualidad, es su trabajo”, publicó, sin señalar nombres concretos.

El intercambio ha generado una fuerte repercusión en redes sociales, con mensajes tanto de apoyo a la periodista como de crítica hacia sus planteamientos. Un nuevo capítulo de un debate que, lejos de apagarse, sigue sumando voces y tensión pública.