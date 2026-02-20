Xokas defiende por qué no estará en la Velada a pesar del pastizal que le pagaría Ibai Llanos

eldesmarque.com 20 FEB 2026 - 13:40h.

Revela el secreto en una discusión sobre su soberbia

La posible duración completa de La Velada del año 6 con 10 combates

Compartir







El último enganchón viral del Xokas tiene tantos matices como elementos hay alrededor de su personalidad, pero sorprende porque desvela una información hasta ahora desconocida, su posible participación en La Velada del año 6. La invitación en directo de Illojuan para pelear con el gallego no quedó en saco roto, porque Ibai le hizo una propuesta económicamente muy generosa que no llegó a buen puerto, pero vale hoy como parte de un debate aún mayor.

El Xokas no va a estar en La Velada del año 6, y si lo está, miente demasiado bien. El último vídeo de Ibai en YouTube es un entretenimiento puro para sus seguidores y detractores, pero también es una alarma de su realidad. Como bien dijo nunca quería estar en el evento de boxeo a pesar de que se planteó estar para pelear contra Illojuan, pero la realidad es mucho más profunda.

En una discusión sobre la soberbia, Xokas repite una y otra vez que La Velada del año de Ibai no tiene nada que ver con él, mientras el dilema va encaminado hacia el show business y la necesidad de estar en el ojo del huracán. En esas Xokas defiende por qué nunca vio claro ponerse los guantes: "La Velada me exige un rendimiento que está por encima de lo que yo quiero, si para mí el gimnasio fueras seis meses de manera militar...no lo hago. Una cosa es contenido y esfuerzo, pero otra es fastidiarme la vida. Pero el dinero lo gana Ibai, no es mi evento, si fuese mío..." afirma.

En ese momento Ibai frena la discusión para aclarar que en su momento le ofreció una suma de dinero bastante importante para tener al Xokas, seguramente, como main event en uno de los combates. No hay detalles sobre si era una propuesta para el año pasado o para esta, pero está claro que el rechazo es constante, pero los billetes no le hacen falta al streamer gallego por lo que responde: "Para mí ese dinero no vale de nada porque soy rico".

En esa cruzada entre el show, el negocio y las necesidades vitales de cada uno, los ceros hacen acto de presencia hasta desvincular definitivamente al Xokas de La Velada del año 6. Con 22 participantes de por medio y un buen componente de incertidumbre con respecto a los protagonistas para el espectáculo de este verano, el entretenimiento pasa a otro plano cuando la conversación pasa por el estado físico, el cuidado y la necesidad de estar bien.

Xokas defiende que en su momento el Camino de Santiago fue su pico de mejora física y saludable, pero sus razones eran claras: "El show business era mostrar a la gente que hasta un muerto de hambre puede ponerse a entrenar, y eso hizo que cientos de miles de personas empezaran a trabajar gracias a mí", responde. La facilidad con la que sus palabras pasan al plano general una y otra vez es la única confirmación de que es un streamer único tanto con su toma de decisiones, con sus debates o con su simple presencia.