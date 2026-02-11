Juan Pérez 11 FEB 2026 - 11:15h.

Con 10 combates confirmados, será la más larga de la historia

Ibai Llanos desvela el primer secreto de La Velada del año 6: número de combates y 2v2

La Velada del año 6 toma forma definitivamente el próximo lunes 9 de marzo con el mismo esqueleto, más músculo y una proyección aún mayor según el propio Ibai Llanos. El creador de contenido no sólo da la fecha oficial para la presentación de los boxeadores sino que amplía el estatus del evento al más grande de los creados hasta ahora, además de ampliar las posibilidades para verlo incluso en tres plataformas diferentes.

Ibai Llanos juega las mismas cartas del año pasado, a la espera de saber si estará Bad Bunny, para desvelar todas las caras de La Velada del año 6, y es que ha elegido casi el mismo día que en 2025 para activar el botón del hype (el año pasado fue el 10 de marzo). Eso significa que los tiempos son similares en un entorno aún mayor, con más expectativas y más protagonistas, porque el vasco no ha querido dejar a nadie fuera y amplía de siete a diez las peleas.

Con todo cerrado y la estimación de una Velada del año 6 en la primera quincena de junio, la primera invitación es la clave para descubrir el pastel, pero también para conseguir entradas. Ibai Llanos va a desvelar la ciudad y el estadio que será el escenario del evento al tiempo que activará la venta automáticamente el mencionado lunes 9 de marzo por lo que toca preparar charla con amigos para estar pendientes ese mismo día.

La gran novedad para este año es la recuperación del combate dos contra dos en uno de los casos, pero sobre todo la facilidad para ver La Velada del año 6 desde casa. Por primera vez en la historia Ibai Llanos rompe con la exclusividad de Twitch ya que ahora no tiene contrato de exclusividad con la plataforma morada, y eso favorece un visionado diferente. Ibai confiesa que tanto "la Velada, la presentación y el pesaje van a ser en mi canal de Twitch, en Youtube y también en Tik Tok, ya que puedo hacer directo en todos los sitios". Y avisa además que en Tik Tok hará un directo horizontal, por lo que hay que girar el móvil.

Los horarios de la presentación de La Velada del año 6

El horario exacto de la presentación de La Velada del año 6 para el próximo lunes 9 de marzo es las 19.00h. Habitualmente en La Velada del año 6 sí hay algo de retraso, o incluso una cuenta atrás, por lo que no es raro tener esa misma experiencia en la puesta a punto. Estos son los horarios para todos los países de habla hispana.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua: 12.00h.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 13:00h.

Bolivia, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela: 14:00h.

Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 15:00h.

Ibai todavía no ha explicado cuál será la sede de la presentación, pero si ejecuta el mismo plan de años anteriores, será un teatro en Barcelona donde también suele activar la venta de entradas para vivir en directo el evento desde el presencial.